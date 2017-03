Třinec zničil 38 zákroky. Dres už je v pračce, smál se hrdina Laco

Jak moc máte po dnešním zápase propocený dres?

"Docela dost. Byl to těžký zápas, teď si musím odpočinout, kvalitně zregenerovat a připravit se na zítra. S prvním vítězstvím v zádech ale únava mizí samozřejmě rychleji."

Stihne do zítra uschnout?

"Už je v pračce, tak snad jo." (smích)

Zažil jste někdy náročnější zápas? Včetně pokusů mimo a zblokovaných na vás Třinečtí vypálili neuvěřitelných 72 střel…

"To nevím. Věděli jsme, že Oceláři jsou skvělým mančaftem. Bylo jasné, že nás nic lehkého čekat nebude. Nebylo to nic příjemného. Hráli doma, tvrdě se tlačili do brány. Byli odpočatí, dvanáct dní se na nás připravovali. O to cennější je ta výhra."

První třetinu jste na střely prohráli 3:17, na góly jste ji ale paradoxně vyhráli. To asi tým hodně psychicky nakopne, že?

"To určitě. Takový je ale prostě hokej. Někdy hrajete výborně a prohráváte 0:2. Jsme rádi, že dneska tohle platilo v náš prospěch."

Nebyla ta špatná úvodní část zapříčiněna únavou? Přeci jen už máte v nohou pět těžkých zápasů z předkola…

"Těžko říct. Třinec na tomhle ale možná postavil taktiku. Vletět na nás a utavit nás. My jsme se to snažili ustát a vyhazovat puky. Pak se to naštěstí trochu zvedlo."

Do druhé dvacetiminutovky jste nastoupili podstatně aktivněji. Řekl vám v šatně trenér Růžička něco speciálního?

"To ani ne. Říkal, abychom byli víc aktivní, že takhle nemůžeme hrát dál. Zároveň ale zdůraznil, že ani Třinec v takovém tempu nemůže vydržet celý zápas."

