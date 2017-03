Rekordman Kadlec: Jsem starej. A asi jsme se na Liberec blbě připravili

1210. Páni, to je porce. Tolik zápasů odehrál v extralize 40letý Petr Kadlec. Plzeňský kapitán došel k rekordní metě na ledě Liberce, kde jeho mužstvo prohrálo první čtvrtfinálový duel Generali play off 1:3. Mnohem víc, než zápis do historie, Kadlece zajímá, jak ve čtvrtek Bílé Tygry porazit. To aby série získala drama. „Co na rekord říkám? Nic no, že jsem starej, nic jiného,“ reagoval Kadlec ve stylu, jakoby pokořil rekord v odborářské lize za tým Barvy Laky.

Jak těžké bylo pro Plzeň přešaltovat z vítkovického levelu v předkole na nažhavený mistrovský Liberec?

„Samozřejmě, že to byl ze strany soupeře jiný hokej než od Vítkovic. Liberec vyhrál základní část, má silné mužstvo, potvrzuje to dva, tři roky po sobě. Jejich hokej je na úrovni, dobře bruslí, nevyčkávají, s pukem se nemazlí, nedávají si šedesát nahrávek cestou k bráně, naopak rychle otáčí hru. V první třetině si všechny puky protečovávali, nastřelovali a chodili po nás. Věděli jsme, co nás čeká, ale asi jsme se na ně blbě připravili.“

Je receptem dostat se libereckým hráčům pod kůži, vydráždit je, zabrnkat na nervy? Hokejové přednosti jsou na tygří straně.

„Možná jo, takhle by to asi šlo. Ale to máte těžké, když tady první třetinu odehrajete bez puku, jejich hráče jenom honíte a jste rádi, když puk vyndáte ze třetiny. Musíme hrát na puku, být hlavně nebezpeční. Jenom bránit a nemít žádné šance jako dnes v první třetině, to proti Liberci nejde hrát.“

Plzeň si však od druhé třetiny nevedla špatně, snížili jste na 1:2 a z Jána Lašáka utvořili první hvězdu zápasu… Dá se z toho něco vzít do odvety?

„Druhá a třetí třetina asi byla vyrovnaná, ale taky proto, že Liberec vedl 2:0. To pak začnete hrát úplně jinak, nemusíte nutně dát góla, hlavně ho nedostat. Škoda, že jsme nesrovnali, několikrát tam puk poskakoval kolem čáry. Tyhle chvíle ukázaly, že se s nimi dá hrát. Zápas nám však prohrála první třetina. Tam jsme to odehráli víceméně vestoje. Nesmíme si je nechat odskočit na dva góly.“

Nejvíc zápasů v extralize

1. Petr Kadlec 1210

2. František Ptáček 1209

3. Petr Leška 1156

4. Jan Peterek 1139

5. Jiří Burger 1130

6. Ondřej Veselý 1102

7. Ondřej Kratěna 1069

8. Marek Melenovský 1043

9. Jiří Hanzlík 1036

10. Josef Řezníček 1035

