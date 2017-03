Hořká volba: Ocelové srdce proti hořkému osudu

Její hokejový příběh začal před dvanácti lety. Díky známému se dostala poprvé do Třince na hokej, pak se osobně potkala s Rostislavem Martynkem a bylo rozhodnuto. Od té doby vyrážela paní Jarka vlakem do Třince pravidelně. “Měla jsem batůžek a v něm věci na druhý den. Po návratu z Třince jsem totiž často jezdila rovnou do práce do Hradce Králové,” vzpomíná paní Jarka na své začátky, při kterých si musela nejprve vybojovat pochopení v rodině. “Doma si klepali na čelo, jakože jsem trhlá maminka. Jenže když děti odrostly a přestala tradiční denní péče o rodinu, cítila jsem se plonková a hledala náplň pro volný čas,” popisuje Jarka, která se brzy stala velvyslancem třineckého hokeje nejen v rodině, ale v celé vesnici. “Polovina lidí v Kosicích vůbec nevěděla, kde je Třinec. Teď to ví moc dobře a mě berou jako součást Třince.”

PŘÍBĚH SÍLY A VŮLE

Před pěti lety lékaři paní Jarce diagnostikovali zákeřnou dystrofii, při které dochází k rozkladu tkáně. Aktivní sportovkyně, která milovala lyže, kolo a tanec tak zůstala zcela upoutána na lůžku. “Doktor mi řekl, že lyže, kolo a střevíčky můžu prodat, protože už je nikdy nebudu potřebovat. Musela jsem se vzdát všeho. Odmítala jsem ale ztratit dvě největší lásky – rodinu a hokej,” přiznává odhodlaná bojovnice a dodává, že po půlročním boji se začala vracet do života. Diagnóze a prognózám navzdory. “Lékaři mi tehdy nedávali moc šancí. Dnes mě v revmatologické poradně často představují jako příběh síly a vůle, který se vzepřel osudu,” říká paní Jarka, která se k hokejové lásce brzy vrátila a na invalidním vozíku v klubových barvách často navštěvuje utkání třineckých.

OCELÁŘI COBY SOUČÁST RODINY

Sílu a energii čerpala Jaroslava Ornstová v těžkých chvílích také z nabytého přátelství, které se zrodilo během nejtěžší fáze její nemoci. “Když mi bylo nejhůř, zkontaktovala jsem prostřednictvím Facebooku Honzu Peterka a jeho manželku, kteří mě pak přijeli nečekaně navštívit.” Třinecký útočník Jan Peterek totiž patřil mezi největší oblíbence paní Jarky. Po skončení aktivní kariéry přešel do managementu klubu a dnes zastává funkci sportovního manažera. Spolu se svoji rodinou patří mezi rodinné přátele paní Jarky. “Z Ocelářů se stala moje druhá rodina, kterou přijali i ostatní členové našeho rodu,” přiznává paní Jarka, která svou klubovou příslušností nakazila všechny rodinné příslušníky. “Ze začátku mě vozili na zápasy z povinnosti. Chtěli mě potěšit. Dnes už jezdíme dvěma auty, protože nikdo nechce zůstat doma, všichni chtějí hokej sledovat se mnou.”

Příběh paní Jaroslavy je posledním ze série projektu Radegast Hořká volba, který v letošní sezóně hledal nejobětavější fanoušky. Právě ve čtvrtek, během utkání Třince proti Chomutovu, byl předán kamenný puk, symbol nejobětavějšího fanouška, Jaroslavě Ornstové, která díky svému ocelovému srci a vůli překonala hořké volby a nechybí tak ani dnes v hledišti nabité třinecké arény. Více informací o projektu a přehled oceněných fanoušků naleznete na www.horkavolba.cz.