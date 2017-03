Plzeň je nepříjemná, ale poctivou hrou jim víc nedovolíme, těší Bartoviče

„Cítil jsem se výborně. Dvakrát jsme využili přesilovku, což jsme potřebovali, protože naší první lajně to v poslední době moc nešlo. Jsme rád, že jsme to prolomili a nakonec ty góly byly vítězné. Základ je, že jsme dokázali uspět a najít cestu ke druhému vítězství,“ liboval si Bartovič po úspěšném vstupu do play off.

Co bylo zatím v sérii rozhodující, že vedete 2:0 na zápasy?

„Ve druhém zápasu využité přesilovky, ale jinak poctivá a obětavá hra celého týmu. Myslím, že celý tým ukázal velký charakter a opět skvěle zachytal Jánko Lašák. To vše posouvá tým dopředu. Takto se jde za vítězstvím, chceme to. To je to, proč se zápasy vyhrávají.“

Plzeň se však ve srovnání s prvním utkáním zlepšila. Souhlasíte?

„Věděli jsme, že na nás vyrukuje úplně jinak. Bylo to cítit, ale v obou zápasech hráli výborně. Víme, že je to nepříjemný mančaft, ale naše poctivá hra jim víc nedovoluje. Jsme rád, že jsme k tomu našli cestu.“

V základní části vám přesilové hry moc nešly, teď jste z nich dal i dva góly. Co jste změnili?

„Věděli jsme, že je důležité, aby tam clonil hráč. Při prvním mém gólu to tam bylo a při druhém mi to tam perfektně naservíroval Sváča (Vladimír Svačina). Důležité také bylo, že jsme v přesilovkách vyhrávali buly, byli jsme hodně na puku a i po jeho ztrátě jsme je dokázali vybojovat. Při druhém gólu byl v rohu ztracený puk, ale Sváča s Valským ho vybojovali a byl z toho druhý gól.“

Po prvním utkání Ján Lašák říkal, že tým potřebuje získat lehkost. Znamenají využité přesilové hry, že se to daří?

„Jednoznačně. Každé vítězství tým posouvá dál. Každou využitou přesilovkou týmu stoupá sebevědomí. Věřím, že nám to pomůže do dalšího zápasu.“

Vám se v základní části až tolik nedařilo, přichází forma v pravý čas?

„Neřekl bych, že se mi nedařilo, možná góly tam až tak nepadaly, ale cítil jsem se výborně. Nepřemýšlím nad tím, snažím se poctivou hrou přispět k vítězství našeho týmu.“

Jak cenné je, že vedete v sérii 2:0?

„Obrovsky! Tyto dva domácí zápasy jsme chtěli vyhrát, víme, že to v Plzni bude těžké. Je pro nás proto důležité, že jsme dva zápasy zvládli.“

Takže zatím to běží podle představ?

„Podle představ určitě. Je to příjemné jet tam za stavu 2:0.“

Čekáte v neděli jiné utkání?

„Bude to podobné jako teď, Plzeň ukázala velké zlepšení oproti prvnímu zápasu, bude to boj až do konce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:08. Valský, 04:30. Bartovič, 28:23. Bartovič, 57:32. L. Krenželok Hosté: 02:50. Lev, 14:44. Čerešňák Sestavy Domácí: Lašák (Will) – R. Šimek, Ševc (A), Mojžíš (A), Vitásek, Jánošík, Derner – Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok – Lakatoš, Bulíř, Radivojevič (C) – Valský, Vantuch, Svačina – J. Stránský, Bližňák, J. Vlach – Ordoš. Hosté: Machovský (Hylák) – P. Kadlec (A), Němeček, Pulpán (A), D. Sklenička, Čerešňák, Frühauf, Slovák – Lev, Kratěna (C), D. Kubalík – Indrák, Preisinger, Stach – Martin Procházka, Kracík, T. Svoboda – Schleiss, Kodýtek, Koreis.

