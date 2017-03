Liberecký rýpanec. Chtít simulování? Byla by nám hanba, reaguje Čihák

Tisková konference po utkání, dva kouči půl metru od sebe. Nalevo Ladislav Čihák za Plzeň, vedle liberecký Filip Pešán. Třaskavé emoce se neočekávají, agresivita na bojišti nepřekračuje běžný rámec play off. Ale pozor, domácí pán právě chystá úder.

Jakmile Pešán klasickým způsobem zhodnotí duel, vrátí se k prvnímu. „Včera jsem nepochopil slova mého kolegy, že si jeho hráči budou říkat o fauly. Dneska jsem to trochu pochopil… Mrzí mě to, tyhle věci do hokeje nepatří, Plzeň v těchto fázích začíná nabírat dech. Byli jsme rádi, že jsme jejich přesilovky ubránili a v závěru dali uklidňující gól.“

Fíha. Celkem tučný rýpanec libereckého kouče. Neočekávané prsknutí Čiháka evidentně zarazilo, během Pešánova výstupu zabodl oči k zemi, lehce vytřeštil oči.

Než dostane slovo, ještě dotaz Sportu k Pešánovi, aby bylo zcela jasno. „Řeč je o simulování, přihrávání?“ Pešán přikyvuje: „Minimálně ve dvou zákrocích jsem viděl snahu hráčů Plzně vynutit si přesilovku. Přijde mi, že takhle skvěle hrající tým to nemá zapotřebí.“ Co vy na to, pane Čiháku? „Vidím to úplně jednoduše. Hráče určitě nenabádáme, aby simulovali. To bych se hanbou propadl. Pokud hráč simuluje, ať je potrestán, s tím souhlasím. Pokud jsem řekl, že si budeme chtít vydobýt přesilovky, bylo to myšleno tak, že chceme hrát aktivně, být na kotouči a dominantní. Z toho pak mohou pramenit soupeřovy fauly.“

Podle oficiálního šéfa plzeňské střídačky (Martin Straka s Tomášem Vlasákem nevlastní trenérskou licenci A) si jeho protějšek středeční vyjádření špatně vyložil. „Asi jde o nedorozumění od kolegy, který to špatně pochopil,“ pravil Čihák lehce naštvaně.

Po další otázce na jiné téma končí tiskovka, oba trenéři procházejí bok po boku vedle novinářů, přichází finále. Pešán spiklenecky mrkne na Čiháka, jenž pochopí celé divadlo, kolegu rozverně chytne kolem krku a neúprosně zahlásí: „Ty kun…, cos to tam vykládal?!“ A odcházejí do kabin skoro jako největší přátelé.

V neděli se potkají znovu. V Plzni. U ledu i za stolem na tiskovce. Co přijde?

