Hradecký bojovník Köhler: Taháme za ten lepší konec provazu

Hotovo, splněno. Hradec vyhrál v play off po třech letech venku. V Litvínově zvítězil 4:1 a ve čtvrtfinálové sérii je o krok vepředu, vede 2:1. „Druhý gól v oslabení nám hodně pomohl, celý tým skvěle makal, potom jsme výsledek hlídali, Litvínov toho moc neměl,“ hodnotil zápas Bedřich Köhler. Mimochodem, tu akci v oslabení měl na svědomí on.

V oslabení 3 na 5 jste zablokoval střelu, za chvíli ukradl puk, vyrazil s Richardem Jarůškem do brejku a nahrál mu na vítězný gól. Docela slušná minuta na ledě, ne?

„Zrovna to nějak vyšlo.“ (usměje se)

Jen nějak vyšlo?

„ S Dragym (Michalem Dragounema) a Pláňou (Martinem Pláňkem) jsme to ubránili, něco mě tam trefilo. Dragyho pět sekund po mně, ale dnes blokovali všichni, celý tým. Potom jsem ucítil šanci, že mám k puku trochu blíž než litvínovský obránce, on to moc neodhadl. Hodil jsem si to přes jeho hokejku, viděl Richarda, jak skáče na led, najel si do přečíslení a dal gól.“

Kde jste na ten úprk dopředu sebral ještě síly?

„Na časomíře bylo 37 sekund, když jsme šli ve třech na led. Ty jo, abych řekl pravdu, jindy bych po takovém čase jazyk na vestě měl. Ale vjel do mě adrenalin, že jedeme do brejku. V tu chvíli jsem na nějakou únavu vůbec neměl čas.“

Vy v play off tradičně ještě ožíváte. Mám pravdu?

„Cítím se v těch zápasech dobře. Každý je asi má rád, je to soutěž za odměnu, nikdo nechce hrát spodek. Hraje se tvrdě, možná trochu silovější. To mi asi sedí.“

Vždycky jste byl hráč, který na ledě pořád něco brebentil, provokoval soupeře. To zůstává?

„No, člověk stárne, přehodnotí nějaké věci. Emoce tam jsou, ale snažím se tam dávat už hlavu. Jsem klidnější.“ (usmívá se)

V sérii vedete 2:1. Co se dá čekat od sobotního zápasu?

„Tlak přejde teď trochu na Litvínov, ale my chceme vyhrát i v sobotu. Trochu taháme za ten lepší konec provazu.“

Zaregistroval jste, že ven unikla informace o tom, jak o vás údajně stojí Zlín, abyste se vrátil zpátky?

„Mám smlouvu v Hradci. Tohle není teď vůbec aktuální. Jsem tady a tím to hasne. Tohle jde úplně mimo mě. Neřeším to.“

Ale zase asi potěší, když hokejistu chtějí na víc adresách, ne?

„Z téhle strany asi ano. (usměje se) Je to lepší, než kdyby po mně neštěkl ani pes. Mám v Hradci ale smlouvu a další diskuze jsou bezpředmětné.“

Mimochodem, věděl jste, jak dlouho Hradec nevyhrál venku v play off? Naposledy ve Zlíně 2014, od té doby nic.

(směje se)„A já byl na druhé straně. Kudrnka (Jaroslav Kudrna – sportovní manažer Hradce) dával hattrick, to si pamatuju.“

Trefa, vy jste Hradec vyndali a šli za titulem...

„Tak to si pamatuju taky moc dobře. Takovou sérii jsem zažil i ve Zlíně, snad taky tři roky jsme nevyhráli venku v play off. V kabině tohle ovšem nikdo moc nesleduje. Série jsou fajn, ale spíš pro novináře. Ale v hradecké šatně informace, že čekáme nějak dlouho, nezazněla vůbec.“

