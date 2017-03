Krejčík se podílel brankou na brněnském mečbolu: V sobotu to urveme!

K rozhovoru přišel se zaledovaným ramenem, ale spokojený. Dnes nejvytíženější muž brněnské obrany se v přesilovkové formaci postavil na místo absentujícího Martina Erata a přesnou střelou zavelel ve druhé třetině k obratu, díky němuž je Kometa jedno vítězství od postupu. „V sobotu to musíme zvládnout,“ velí Krejčík

Co se s vámi děje v těch začátcích?

"To kdybych věděl, tak určitě si to řekneme a začátky budeme mít lepší. Musíme se na to určitě zaměřit, protože někdy to taky nemusíme otočit. Ale věřím, že se na druhý zápas doma dobře připravíme. Síla týmu je obrovská, takže věřím, že to zvládneme."

Posilují ty obraty vaše sebevědomí?

"Podle mě určitě. Víme, že za každého stavu můžeme hrát a zápas otočit, to je pro mentalitu týmu důležité."

Právě vaše trefa vysvobodila Kometu z dvoubrankové ztráty.

"Nevím, jestli vysvobodila… Určitě nás to nakoplo. Zase nám začátek trošku utekl a vždycky to musíme dohánět, což nám taky bere dost sil, ale opět se ukázalo, že síla i charakter mužstva je vynikající."

Bylo to secvičené, nebo to byla od nahrávajícího Hynka Zohorny spíše improvizace?

"Nějaké signály máme, ale občas to nejde sehrát podle představ, takže se musí trošku zaimprovizovat."

A tohle byl který případ?

"Já myslím, že tohle byla spíš ta improvizace. (usmívá se)"

Nerozhodila vás na začátku absence Martina Erata, který byl původně na soupisce?

"Martin je určitě skvělý hráč, ale na druhou stranu tu máme hráče, kteří ho můžou zastoupit, a myslím, že se to povedlo a zvládli jsme to i bez něj."

Nezastoupil jste ho v přesilovkové formaci při gólu na 2:3 právě vy?

"Je to pravda. Měl jsem tam být já místo něj."

Vyhovuje vám ta pozice?

"Dal jsem z toho místa gól, ale uvidíme, jak to bude dál."

