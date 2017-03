Zdrcený Hlaváč: Musíme se vrátit do Prahy a pak se děj vůle boží…

Těsně před koncem přestupního období se dohodl se Spartou na spolupráci ve zbytku sezony a dnes mohl být jejím tajným trumfem při snaze zvrátit vývoj série. Stejně jako v předchozích dvou utkáních, i dnes vstoupila Sparta do utkání aktivněji a již ve třetí minutě vedla 2:0. Ani potřetí však pražský celek nedotáhl úspěšný úvod utkání do vítězného konce a podlehl Kometě 3:4 po prodloužení.

„Je to frustrující. Tři stejné zápasy se stejným koncem. Neudržíme vedení, v posledních minutách nebo v prodloužení pak dostaneme góly. Je to ubíjející. Ale takhle to v hokeji chodí. Uděláte chybu a soupeř ji využije. O strachu vyhrát to ale určitě není, jsou tady všechno zkušení hokejisté,“ hledal Hlaváč marně příčiny dalšího sparťanského kolapsu.

720p 480p 360p 240p <p>Pražská Sparta prohrává s brněnskou Kometou čtvrtfinálovou sérii 0:3. Po výborných začátcích nedokáže dotáhnout duel do vítězného konce. Na dojmy Petra Vrány bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Vrána: Sérii chceme vrátit do Prahy, nezbývá než vyhrát každý zápas • VIDEO iSport TV

40letý útočník se vrátil k vítěznému gólu Komety, který už po 44 vteřinách prodloužení vstřelil brněnský forvard Marcel Haščák. „Sehráli to jednoduše, stejně jako už několikrát předtím. Nedělají si problém vůbec s rozehrávkou. Jejich první bek to vezme, hodí to obloukem nebo o plexisklo do středního pásma, útočníci do toho najíždějí a my pak inkasujeme z toho, že jim tam zůstane volný hráč před bránou. Je to naše velká chyba.“ litoval po utkání

Odmítá také, že by si Sparta zápas prohrála vlastní nedůsledností či laxním přístupem. „Vždyť my tady padáme na hubu, nemůžu o nikom říct, že by někde něco vypustil. Je to nahoru, dolů. Určitě ale musíme zapracovat na vyloučeních, máme jich až příliš a právě to možná rozhoduje.“

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Marcel Haščák v prodloužení rozhodl třetí zápas čtvrtfinálové série mezi Spartou a Kometou Brno. Brněnský celek vede sérii už 3:0 na zápasy. Na dojmy hrdiny zápasu bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Hrdina Haščák: Otáčíme zápasy, psychicky jsme silnější než Sparta • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Sparta: Hosté zápas od vyřazení! Marcel Haščák vstřelil vítězný gól, 4:3 v prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Sparta: Zásah do oblasti hlavy a krku! Michal Barinka dostal osobní trest po zákroku na Malleta • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Sparta: Je vyrovnáno! Jan Hruška srovnal na 3:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Sparta: Tohle zamrzí! Martin Nečas neproměnil trestné střílení • VIDEO TV TIPSPORT