Probuzený střelec Komety Hruška: Prohrávat jako Sparta, už bych to v hlavě měl

Na rozhovor po třetím čtvrtfinále Generali play off Kometa-Sparta (4:3 v prodloužení) přišel útočník brněnského celku Jan Hruška nažhavený stejně jako na zápas. Nepadlo mu do noty hlášení moderátora utkání, který ho po gólu označil za probuzeného střelce. Hned si to vyříkával. To byla chvilka, u které se rozproudil, jinak mluvil nad věcí, s klidem. Dobře ví, že na emoce ještě není čas, přestože postup je za stavu 3:0 na zápasy zatraceně blízko.

Dotklo se vás to, že jste byl označen za probuzeného střelce?

„Jo. (vážně) To se neříká, takové tajné věci. Teď by si mohl někdo myslet, že to tam sypu vrchem dolem.“

Třeba začnete.

„Už jsem začal, ne?“

Trefil jste se z prostoru mezi kruhy, odtud jste celkově měli hodně šancí. Cítili jste, že tam Sparta nepokrývá prostor tak dobře?

„To se těžko hodnotí. Vyplyne to ze situace. Není to tak, že bychom přečetli jejich hru, že mají volno před bránou, to určitě nemají. Vždycky se to pro nás dobře sehrálo, že se hráč uvolnil a hlavně že tam dostal nahrávku. U mého gólu to super udělali Vincek s Kvápou (Vincour s Kvapilem) a u rozhodujícího gólu v prodloužení Vojta Němec.“

Výsledek skvělý, ale co se s vámi děje v začátcích zápasů?

„Nevím. Hlavně se to hraje na šedesát minut, a když nejdou začátky, hlavně že jdou konce.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Sparta: Hosté zápas od vyřazení! Marcel Haščák vstřelil vítězný gól, 4:3 v prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

Snažíte se nepřemotivovat a pak jste z toho až moc opatrní?

„Nestane se tam, že bychom si řekli, že budeme něco dělat takhle, a pak začneme jinak. Jdeme do zápasu úplně stejně, ale bohužel, nedaří se. Nedaří se.“

Jste pak na druhou stranu sebevědomější díky tomu, že zápasy dokážete otáčet, a hrajete i za nepříznivého stavu klidněji?

„Je pravda, že se nám to párkrát povedlo točit, což je dobře, že neházíme flintu do žita. Není to určitě úmysl, že bychom chtěli dotahovat. Ukazuje to sílu týmu, že i když prohráváme, a nevyvíjí se to pro nás dobře, tak zbraně nesložíme a třikrát jsme zápas dokázali otočit proti silnému soupeři.“

Jaké pro vás bylo jít do zápasu bez Martina Erata, jehož nepřítomnost vyšla najevo až krátce před utkáním?

„To se prostě stane. Nedá se říct, že to v přípravě něco naruší. Je nás tady dost, abychom byli schopní jednoho hráče, který vypadne, nahradit. I když samozřejmě kvalita Martinova formátu se nahrazuje těžko. Ale vidíte, že jsme to zvládli, tak je vidět, že i ostatní hráči mají kvalitu.“

Bude čtvrtý zápas psychicky nejnáročnější?

„Nemyslím si. Bude jak přes kopírák, všechny zápasy byly náročné. Pro nás bude základ dobře zregenerovat a zkusit začátek zvládnout líp ze všech třech zápasů.“

Je na Spartě vidět, že má porážky a obraty už v hlavě?

„To je otázka pro ně, ale já bych to v hlavě asi určitě měl. Hlava je strašně moc v hokeji. Ztratit takhle tři zápasy, ve kterých pokaždé vedete… určitě to na ně zapůsobí, ale jak se s tím vypořádají, těžko říct. Furt mají zkušený tým, my musíme hrát pořád stejně, a když se nám povede začátek, můžeme se odrazit k dobrému výsledku.“

Byl jste někdy u obratu z 0:3 na 4:3 v sérii?

„Zatím nebyl, a doufám, že ani nebudu.“

720p 480p 360p 240p <p class="p1">Brněnská Kometa vede čtvrtfinálovou sérii se Spartou 3:0. V sobotu nastoupí do čtvrtého zápasu. Bude sobotní zápas nárčonější na psychiku? V čem je příčina, že Kometa nezvládá začátky? Na odpovědi útočníka Jana Hrušky se podívejte ve VIDEU.</p> REKLAMA Nevadí, že nejdou začátky. Hlavně, že jdou konce, směje se Hruška • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Pražská Sparta prohrává s brněnskou Kometou čtvrtfinálovou sérii 0:3. Po výborných začátcích nedokáže dotáhnout duel do vítězného konce. Na dojmy Petra Vrány bezprostředně po utkání se podívejte ve VIDEU. </p> REKLAMA Vrána: Sérii chceme vrátit do Prahy, nezbývá než vyhrát každý zápas • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Sparta: Zásah do oblasti hlavy a krku! Michal Barinka dostal osobní trest po zákroku na Malleta • VIDEO TV TIPSPORT