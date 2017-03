Pirát Huml: Pochybuju, že pan trenér přijde na Třinec s jinou taktikou

„Třinec má dostatečně kvalitní kádr, aby nám to hodně znepříjemnil,“ nabádá k ostražitost Huml. „Oni přijedou hodně připravení a my musíme hrát pořád zodpovědně do obrany. Bude to hodně těžké, nesmíme usnout na vavřínech, čeká nás hodně práce.“

V předkole jste první dva domácí zápasy s Mladou Boleslaví nezvládli, prohráli je se skóre 2:13, nemáte z toho lehké obavy?

„Určitě ne. Během sezony jsme doma hráli kvalitní hokej, spoustu zápasů jsme vyhrávali. Mít nějakou obavu, to by nebylo dobře. Poslední zápas proti Boleslavi jsme odehráli skvěle, takže musíme navázat na náš výkon. Myslím, že to zase bude kvalitní zápas.“

V Třinci se teď podařilo Chomutovu vyhrát historicky vůbec první dva zápasy, nakopne vás i tohle?

„Já vím, že historie Chomutova v Třinci není dlouhá, takže dívat se na nějaké historické výsledky v tuhle chvíli asi nemá cenu. V Třinci se těžko vyhrává, co se nám povedlo, je úžasné. Těžko to někdo mohl očekávat. Byly to kvalitní výkony v obou zápasech. Podpořené skvělým brankářem. Takhle se play off hraje. Samozřejmě, je to i trošku o štěstí. Nic to neznamená, víme, jak je štěstěna vratká. Nesmíme si myslet, že to doma půjde samo. Naopak, předpokládám, že Třinec přijede do Chomutova v ještě lepší formě, ještě líp připravený a budou to těžší zápasy. My se jim to budeme snažit znepříjemnit naší hrou do obrany, která zatím funguje.“

Může vám pomoct i zkušenost z předkola, kde jste naopak vy otáčeli ztrátu 0:2 na zápasy?

„To může. Víme, že není vyhráno. Dá se říct, že stav 2:0 v play off nic neznamená. Třinec má dostatečně kvalitní kádr, aby nám to hodně znepříjemnil.“

Vyhráli jste pět zápasů v řadě, žene vás euforie. Nicméně jste měli program hodně našlapaný, jak jste na tom fyzicky?

„Zápasů je hodně, naposledy se to v prodloužení táhlo téměř osmdesát minut. Samozřejmě, máme za sebou zápasy z předkola, ale už jsem o tom mluvil před čtvrtfinále. Není to něco, na co se můžeme vymlouvat. Nebo by to mělo rozhodovat. Tak to nikdy nebylo. My jsme kvalitně trénovali, abychom se nevymlouvali na nějakou únavu. Jestli Třinec, nedejbože, vyhraje, nebude to naší únavou.“

Budete hrát doma stejně? Nevyblázní vás publikum?

„Nemáme chuť nebo snahu něco měnit. Naše výkony byly hodně podobné, přinesly nám dvě vítězství, takže pochybuju, že pan trenér přijde s nějakou jinou taktikou. To by myslím překvapilo všechny. Věřím, že nám publikum pomůže, budou nás tlačit. Ale to neznamená, že změníme náš styl hokeje. Víme, co nám přináší ovoce celou sezonu. Poctivý a zodpovědný hokej. Poučili jsme se v sérii s Boleslaví, kdy jsme se trochu nechali strhnout v prvních zápasech a hráli jsme hodně do ofenzivy. A výsledky byly, jaké byly. Katastrofa. Víme, že takhle hrát nemůžeme. Měnit to nebudeme.“