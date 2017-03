ONLINE: Kometa - Sparta 3:1. Němec druhým gólem zvýšil vedení

Hokejisté Komety Brno jsou krok od postupu do semifinále Generali play off Tipsport extraligy. V sérii s pražskou Spartou vedou po páteční výhře v prodloužení 3:0. Obrat série z 0:3 na zápasy se dosud nikomu v play off domácí nejvyšší soutěže nepodařil. V tuzemsku se to povedlo jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu. Napínavý souboj sledujte na iSport.cz ONLINE.