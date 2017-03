Smutný Pöpperle: Selhali jsme. Celá sezona ale byla jak na houpačce

V Lize mistrů došli až do finále. V extraligovém play off ale coby třetí tým základní části skončili už ve čtvrtfinále. Nad síly Sparty byla Kometa. A to naprosto jednoznačně. „Bylo to jasné. Výsledkově v jednotlivých zápasech sice moc ne, ale v globálu ano,“ řekl zklamaný Tomáš Pöpperle po posledním duelu sezony.

Kometa vs. Sparta 4:0. Tohle se asi skousává těžko, že?

„Hrozně. Můžeme si za to ale sami. Doma jsme si prohráli oba zápasy. Ve třech utkáních jsme vedli a pak jsme selhali. Ze stavu 0:3 už se to otáčí velice těžce.“

Ve čtvrtém duelu jste poprvé prohráli první třetinu. Chtěli jste nastoupit aktivně, namísto toho jste rychle inkasovali. Co bylo špatně?

„Dostávali nás pod tlak. Kupili jsme chyby, zapomínali na hráče, prohrávali osobní souboje. Oni nás zaslouženě potrestali. Dali góly, my jsme dokázali odpovědět jen jednou, a to bylo málo.“

Celkově jste nedokázali skórovat jindy než v úvodní dvacetiminutovce. To je hodně zvláštní, ne?

„To máte pravdu. Proč to je, vám samozřejmě neřeknu. Když se na to podívám zpětně, s postupem zápasu jsme se ani pořádně do šancí nedostávali. Tak to nějak vyplynulo. Těžko to ale může být náhoda, když se to stalo ve čtyřech zápase v řadě.“

S Kometou jste vypadli potřetí během posledních pěti let. Proč to Spartě na Brno takhle nejde?

„Těžko říct, čím to je. Taky bych to rád věděl. Tahle série byla jednoznačná. Výsledkově sice ne, ale v globálu ano.“

Jak se vám proti Kometě chytalo? Ve všech zápasech jste měl míň práce než vás protějšek Marek Čiliak…

„Oni hráli jednoduše. Jen to vyhazovali, čekali na brejky a naše chyby. Ty přišly, a proto nás porazili. Všichni včetně kluků, co hráli KHL se tomu systému podřídili. Proto vyhráli.“

Čím to je, že jste v Lize mistrů tak váleli, ale do extraligy jste si formu přenést nedokázali?

„Celá sezona byla taková jako na houpačce. V extralize jsme zbytečně ztráceli body se soupeři, které jsme měli porážet. V Lize mistrů jsme měli super zápasy, ale nedokázali jsme na ně navázat.“

