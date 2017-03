Litvínovský generál Rulík: Hradec to ubránil. Sice se štěstím, ale ubránil

Jste na tým hrdý za to, jak dokázal s Hradcem hrát?

„Takhle bych to asi neřekl, ale je velká škoda, že jsme nebyli odměněni vítězstvím. Mužstvo ze sebe vytáhlo všechno, šlo nadoraz. Hradec to ubránil. Sice se štěstím, ale ubránil, plus gólman. Dost střel taky dokázali hráči před ním ještě zablokovat. Mají navíc víc zkušených hokejistů, to je v takových chvílích znát. Projevilo se, že máme v týmu dost kluků, kteří hrají první extraligové play off v životě.“

Zápas číslo čtyři vypadal z litvínovského pohledu paradoxně ještě lépe než ten, který jste v Hradci na začátku série vyhráli. Souhlasíte?

„Top výkon by to byl, kdybychom něco proměnili, to byla věc, která chyběla k ideálu. Rozhodně ale šlo o lepší výkon než v pátek. Je strašná škoda, že jsme na konci Hradci nabídli čtyřminutovou přesilovku, oni tam na takové situace hráče mají. Navíc jsme to odehráli blbě ve středním pásmu a v 54. minutě Dej rozhodl.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Parádní akce! Rastislav Dej vstřelil gól na 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

Když budete hrát stejně i v úterý v Hradci, je reálné vrátit sérii domů?

„Nepředbíhal bych. Poslední krok bývá vždycky nejtěžší. Určitě ale Hradci nedáme nic zadarmo, rádi bychom sérii natáhli. Bude to těžký, ale to je jedno, porveme se o to.“

Je klíčové, abyste hráče teď udržel na optimistické vlně, že s favoritem jde hrát? Taky by mohli začít přemýšlet o tom, jak je to 1:3 a všechno jde do kopru...

„S kluky, kteří hrají play off poprvé, asi promluvíme. Ale ti, co mají nějaké zkušenosti, už ví. V žádném případě nechceme, aby na kluky dorazila nějaká nervozita. Budeme se je snažit nabudit do dalšího zápasu. Věřím, že nebude poslední.“

Martin Hanzl říkal, že slabina Mountfieldu je v bráně, jen jste na to pořádně nepřišli. Myslíte si to taky?

„Oni mu zablokují hodně střel. Nevím, nejsem specialista na gólmany. (usměje se) Tohle vám řekne třeba náš trenér brankářů Zdeněk Orct, nebo hráči, co proti němu nastupují. Je velikej, ale na každého gólmana to jednou dolehne. Třeba i na něho.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Je vyrovnáno! Trefil se Viktor Hübl, 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Litvínov - Mountfield HK: Gól do šatny! Jiří Šimánek vstřelil první gól zápasu, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT