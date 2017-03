Slabina Hradce? Rybár, ale ještě jsme na něj nepřišli, míní Hanzl

V Hradci si slovenského brankáře Patrika Rybára velebí. Je velký, klidný, zabere hodně místa. Když něco nevyjde, hodí nezdar za hlavu. Splachovací povaha se hodí, tím spíš v play off. Ale litvínovský útočník Martin Hanzl právě v něm vidí slabý soupeřův článek. Přes něj se prý dá vrátit do série. Mohutná jednička Mountfieldu na něj dojem neudělala.

Že je v bráně problém? Tak s tím na Hradec nechoďte. „Hodně důležitým momentem byla ubráněná oslabení na začátku zápasu, naše efektivita v zakončení a pak taky výkon Patrika Rybára,“ vyjmenovával po výhře v Litvínově 2:1 trenér Mountfieldu Václav Sýkora.

Litvínovský útočník Martin Hanzl ale má úplně opačný názor. Brankáře Hradce se rozhodně nebojí: „Spíš je to o naší nemohoucnosti. Nedaří se, nelepí to. Gólman určitě není nepřekonatelný. Myslím, že je jejich největší slabina. Akorát my jsme na to ještě nepřišli.“

Litvínov - Mountfield HK: Parádní akce! Rastislav Dej vstřelil gól na 1:2

Rybár se nevyžívá v zákrocích na efekt. Jeho styl vypadá vlastně spíš ležérně. Jenže kde má být, tam je. Umí se nastavit, není náhoda, že dráhu puku často přehradí nějaká část výstroje. Kam je potřeba, hodí tělo. Ve čtyřech zápasech si vlastně vybral jedinou slabší chvilku, když nezkrotil hopsavou střelu Karla Pilaře v prvním utkání přes tři čtvrtě hřiště a Litvínov zápas rozhodl. Od té doby je jistý. Čísla? Jedna nula, tři výhry, úspěšnost zákroků 94,62 %. „No ale stejně je to třeba spíš o mně. Já bych netrefil ani fotbalovou branku,“ dodal Hanzl.

Porážka 1:2 ho hodně štvala: „Motali jsme je, museli hrát obětavě, nic jiného jim nezbývalo. Taky nám to doletělo někdy až do brány, ale nic nedáme. Smůla asi.“

„Rozhodně musíme zlepšit koncovku a dát víc gólů jak soupeř. Třeba přesilovky nás trápí poslední dobou docela dost. Pokud ještě chceme s touhle sérií něco udělat, musíme na jejich využívání zapracovat,“ doplnil ho bratr Robin.

To bude chtít najít recept na Patrika Rybára. Zatím se to Litvínovu moc nedaří. Víc jak jeden gól mu ze čtyř pokusů dokázal dát jen jednou.

Litvínov - Mountfield HK: Je vyrovnáno! Trefil se Viktor Hübl, 1:1

Litvínov - Mountfield HK: Gól do šatny! Jiří Šimánek vstřelil první gól zápasu, 0:1