Kouč Sparty Kalous po vyřazení nerezignuje: Nebudu utíkat z boje

Svojí pozicí ve Spartě si není jistý. Po čtvrtfinálovém debaklu 0:4 na zápasy s Kometou ani nemůže. Co v tuto chvíli jisté je, že od trenéra Jiřího Kalouse rezignaci čekat nemáte. „Chci dodržet smlouvu,“ pravil asi půl hodiny po odchodu z extraligové sezony.

Jakou osobní odpovědnost vyvodíte z výsledku?

„Já se jí v žádném případě nezbavuju. Sedneme si s vedením klubu a uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat dál. Zanalyzujeme celou situaci a sezonu. Uvidíme, jak bude vedení reagovat.“

Předpokládáte, že budete pokračovat?

„Automaticky to určitě nepředpokládám. Mám smlouvu ještě na příští rok, určitě ji chci dodržet, nebudu utíkat z boje. To je asi všechno, co bych k tomu řekl.“

Máte náznaky od nejvyššího šéfa Petra Břízy, co se může dít?

„Soustředili jsme se na play off, po zápase jsme hned neřešili otázku mého působení.“

Jde nyní o nejtvrdší direkt nebo šok ve vaší trenérské kariéře?

„O šok nejde, o direkt asi taky ne. V každém případě jsem obrovsky zklamán. Nemyslím, že jsme byli herně horší než Kometa, výsledkově je to však jednoznačné. A důvody toho jsem začal hledat hned po prvních dvou domácích utkáních, kdy jsme Kometu přestříleli a ve všech aspektech jsme byli lepší. Jenže jsme prohrávali 0:2. Dopouštěli jsme se školáckých chyb a Brno beze zbytku využilo nabídnuté šance, naše osudové ztráty kotoučů, podcenění situací z hlediska obrany. Kometa se na svoje góly nenadřela, obrat v obou, možná i ve třech utkáních jsme jí darovali sami. To mě strašně zarazilo a budu nad tím dlouho dumat.“

Mezi útokem a obranou Sparty zela výkonnostní mezera. Proč až taková?

„Nechci hned teď hodnotit jednotlivé hráče, v každém případě se nad tím budeme hodně pečlivě zamýšlet. Určitě některé věci vázly, ale nejdřív si to zanalyzujeme a pak z toho vyvodíme důsledky. Pro posílení týmu jsme před uzávěrkou dělali maximum, velmi pečlivě jsme zvažovali jména, která by měla přijít. Povedl se Honza Buchtele, dlouho jsme usilovali o posílení na brankářském postu. To nám bohužel nevyšlo. U Jirky Smejkala byl asi deficit dlouhodobějšího zranění.“

Ve Spartě není snadné hrát, nemáte pocit, že někteří hráči to po mentální stránce nezvládali?

„Může to být u některých hráčů jedním z důvodů, proč nepodali takové výkony, jaké jsme potřebovali. Hrály nám vlastně dvě lajny, první Petra Vrány a třetí Lukáše Pecha. Góly nám chyběly od druhé a čtvrté formace.

Povedla se vám Liga mistrů. Je to pro vás velké plus na jinak černém konci sezony?

„Za Ligu mistrů jsem rád, hlavně za způsob, jak jsme ji zvládali. Úspěch v extralize však byl prioritou, proto sezonu nemohu považovat za úspěšnou. Pro mě osobně je to neúspěch. Teď jsme ztratili právo účasti v příštím ročníku Ligy mistrů, což může mít jedinou výhodu, že se můžeme soustředit na domácí soutěž. Jinak mě ztráta účasti v CHL mrzí hodně.“

