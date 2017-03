Chybující Sparta vyhořela v obraně i koncovce. Co stálo za selháním?

Měla to být strhující podívaná, ozdoba čtvrtfinále Generali play off Tipsport extraligy, ale série mezi Kometou Brno a Spartou skončila překvapivě už po čtyřech zápasech. Moravský celek slaví zasloužený postup, zatímco druhému aspirantovi na titul sezona končí. Pražané doplatili zejména na chyby v obraně či špatnou koncovku.

V souboji mužů s maskou měl jednoznačně navrch brněnský Marek Čiliak. Jeho protějšek Tomáš Pöpperle sice svůj tým zejména na domácí půdě několikrát podržel, jenže u několika branek Komety neměl čisté svědomí a hlavně proti němu hovoří ta nejdůležitější čísla – počet výher. Dvaatřicetiletý brankář totiž po svém návratu po třízápasovém trestu v závěru základní části odchytal všech šest zápasů a všechny prohrál. V play off pak čelil 92 střelám, inkasoval 14 gólů a měl úspěšnost 84,78 %.

Zklamáním byly také bodové zisky mladších hráčů. Například Jan Buchtele s Miroslavem Formanem sice bojovali na hranici možností, jenže si nepřenesli střeleckou formu ze závěru základní části a v play off jim chyběly kanadské body. Ani jeden ze zmíněných hráčů v sérii s Brnem neskóroval, přestože hlavně Jan Buchtele měl během čtyř zápasů velký počet šancí. Ke zmíněným hráčům se přidal také Michal Řepík , jenž skóroval pouze jednou. Sparta tedy byla závislá na bodech zkušených Jaroslava Hlinky s Petrem Vránou, jenže u kapitána už to nemusí dlouho trvat. Jaroslavu Hlinkovi sice zbývá rok smlouvy, ale na možný konec kariéry zareagoval tajemně: „Uvidíme.“

Sparta ve dvou zápasech bleskově vedla o dvě branky. V tom prvním po pěti minutách, ve třetím dokonce po třech. Všech osm gólů ovšem nastřílela v první třetině, v té prostřední začaly přicházet první chyby a ve třetí třetině už se bála o výsledek. „Těžko to může být náhoda, když se to stalo ve čtyřech zápasech v řadě,“ přiznal brankář Tomáš Pöpperle. Kometa i přes celkové vítězství 4:0 soupeře nepřehrávala, ale prodala své zkušenosti. „Základní je, že jim dobře zachytal brankář, fungovala jim obrana a z vlastního pásma hráli jednoduše,“ řekl zklamaný Jaroslav Hlinka.

Posily

Zklamaný kouč Sparty Jiří Kalous po vyřazení ve čtvrtfinále s Kometou • Foto Michal Beránek (Sport)

Popel si může sypat na hlavu i realizační tým Sparty. Tomu se totiž nepodařilo posilování před play off. Od zkušeného Jana Hlaváče nemohl nikdo čekat zázraky, ale od Jana Buchteleho či Michala Smejkala se čekaly hlavně body. Pražané navíc nepřivedli kvalitní posilu do obrany a pata je tlačila i v brankovišti. „Dlouhodobě jsme se pokoušeli kvalitně doplnit post brankáře, ale bohužel se to nepodařilo. Chtěli jsme silnou trojici, ale Tomášovi jsme věřili, protože chytal celou sezonu výborně,“ řekl po vyřazení s Kometou Brno trenér Jiří Kalous.