Svoboda sestřelil Tygry hattrickem: Jsem rád, že jsme ukázali sílu

Suverény základní části sestřelil třemi trefami, hattrickem přispěl Tomáš Svoboda k vítězství Plzně nad Libercem 6:3. Jeho první tříbrankové představení v play off vyneslo Indiánům snížení čtvrtfinálové série proti Tygrům na 1:2. „Hattrick a ještě k tomu ve vítězném zápas hřeje. Pokud bychom padli, tak to mohlo být už 0:3 a to by zvlášť proti Liberci bylo kritické,“ prohlásil 30letý útočník.

Jste zpátky ve hře. Vzpruží hodně taková výhra?

„Liberec zjistil, že to proti nám nebude mít jednoduché. Jsem rád, že jsme v závěru sezony udělali doma trošku tvrz a pro výhry se sem nejezdí lacino. To je v play off rozhodně výhoda. Jsme zpátky a série zůstává otevřená.“

Jak byte popsat svoje tři góly?

„Každému z nich předcházela krásná přihrávka. Nejdřív jsem to od Pupíka (Lukáš Pulpán) po jeho střele měl do prázdné, při druhém gólu přišel nádherný pas od Krtka (Ondřej Kratěna). A ve třetí třetině mi to tam Ondra předložil znovu. Tentokrát jsme si dokázali vytvářet přesilové situace v rohu i před brankou soupeře, klapalo nám to.“

Plzeň využila tři přesilovky, ale vaše branka na 3:1 byla zároveň v sérii první, kterou tým vstřelil za rovnovážného stavu…

„Trenéři zmiňovali, že to musíme zlepšit. Jsme rádi, že jsme to protrhli. Ale hodně sérií play off se rozhoduje v přesilovkách. A já jsem rád, že nám fungují a dokážeme Liberec uzamknout v jejich pásmu a vytvořit si tlak.“

Liberec dvakrát dokázal snížit na rozdíl jediné trefy, bylo to v těch pasážích na psychiku hodně náročné?

„Samozřejmě to nepřispěje, když soupeř brzy po našem gólu skóruje. Takhle to bylo i v Liberci, měli jsme to trošku v hlavách. Ale jsem moc rád, že jsme ukázali sílu. A to, že dokážeme porazit kohokoliv.“

Co se dá čekat od čtvrtého zápasu? Může být ještě vyhrocenější než třetí?

„Těžko soudit. Ale Liberec zjistil, že to s námi nebude mít jednoduché, série je znovu otevřená a my uděláme všechno, abychom ve čtvrtém zápase doma znovu vyhráli a pokračovali v Liberci za srovnaného stavu.“

