Sklenář mohl složit Třinec, ale trefil břevno: Tlačil jsem to, ale nedotlačil

Moc nechybělo a Chomutovští se drželi za ramena a radostí skákali, jak zase vyběhli s Třincem. Jenže bekhend Jakuba Sklenáře cinknul v 75. minutě třetího čtvrtfinále Generali Play off jen do tyče. Za chvíli se na druhé straně prosadil Corey Kane a Oceláři vyhráli po prodloužení 3:2. V sérii snížili na 1:2. Žijí. „Já tam tu střelu tlačil, tlačil, ale nedotlačil,“ smutně poznamenal ke své střele Sklenář.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:53. Vondrka, 32:43. Skokan Hosté: 27:52. Kane, 54:31. Roth, 76:52. Kane Sestavy Domácí: J. Laco (Král) – Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Mrázek, Dlapa – Skokan, Huml, Tomica – Vondrka, V. Růžička, Sklenář – Kaše, Kämpf, Koblasa – Raška, Šťovíček, Poletín – Lauko. Hosté: Hamerlík (Hrubec) – Linhart, Roth, M. Doudera, Krajíček, L. Galvas, Nosek, Hrabal, Adámek – Rákos, Kreps, Kane – Netík, Jašek, Irgl – Adamský, Redenbach, Petružálek – Dravecký, Marosz, Martin Růžička.

Přijde vám porážka hodně krutá?

„Je strašná škoda, že nám to tam za chvíli spadlo. Ale nemáme se za co stydět, odehráli jsme parádní zápas, v pondělí je potřeba na něj navázat.“

Cítili jste, že máte v prodloužení navrch? Několikrát jste Třinec přimáčkli...

„Nebylo to špatné, ale takhle to někdy v play off chodí. Pak vám tam spadne nějakej blbej gól. Holt jsme prohráli, teď se rychle oklepat a příště to zkusit znova.“

Jinak jste ale spíš bránili. Tohle je způsob, jak Oceláře dostat? Utahat je?

„Předtím nám to v Třinci dvakrát vyšlo, nemáme na tom co měnit. Oni začali u nás taky víc hrát zezadu, ale to jsme asi mohli čekat. Dva zápasy prohráli, museli něco udělat, nemohli všude lítat jako předtím.“

Nepřešla ale třeba třetí třetina z vašeho pohledu až do příliš velké pasivity?

„Taky jsme si říkali, že takhle ne. Jánko nás tam hrozně moc podržel. Kromě té poslední třetiny jsme podali výborný výkon, věřím, že tuhle sérii vyhrajeme. Teď hlavně vyhrát další zápas.“