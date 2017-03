Dvougólový střelec Třince Kane: Ještě to bude s Chomutovem boj

Na první pohled to vypadalo, že chomutovský brankář Ján Laco udělal obří kiks. Ve 28. minutě mu za záda proskákal puk, který z dálky nahodil třinecký Corey Kane. „Bylo to tečované, takové góly padají,“ nechtěl si s nešťastným momentem brankář moc lámat hlavu. Jinak zase vytahoval báječné kousky, ale na výhru číslo tři to Pirátům nestačilo. V prodloužení prohráli 2:3.