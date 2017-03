Plzeň - Liberec 0:4. Obhájci titulu válčí dál, vybojovali mečbol

Hokejisté mistrovského Liberec vyhráli ve čtvrtém čtvrtfinále extraligy v Plzni 4:0, vedou v sérii 3:1 na zápasy a jediná výhra je dělí od postupu do semifinále. Bílí Tygři rozhodli v úvodní třetině díky brankám Vladimíra Svačiny a Petra Jelínka, v závěrečném dějství zpečetili vítězství Branko Radivojevič a Dominik Lakatoš. Gólman Roman Will při svém premiérovém startu v extraligovém play off vychytal čisté konto. Severočeši mohou rozhodnout už ve středu doma.