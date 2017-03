Will si zachytal první play off a hned s nulou: Klukům moc děkuju!

Ve městě, v němž se narodil, ale hokejově nedostal pořádnou šanci, si zachytal poprvé v play off. A hned vítězně. „Ale kluci mi to hrozně ulehčili, moc jim děkuju,“ říkal 24letý liberecký brankář Roman Will, který vychytal nulu.

Předešlé tři zápasy nastupoval Ján Lašák, bylo těžké po pauze naskočit?

„Bavili jsme se už před play off, že si navzájem přejeme a uděláme to nejlepší pro tým. Teď to padlo na mě, ale jinak to byl týmový výkon. Hráči přede mnou předvedli úžasnou práci, za to jim patří velký dík. Vůbec se nedá říct, že bych měl moc těžké práce.“

Jak jste vnímal, že úvodní zápasy odchytal zkušenější kolega?

„Naprosto jsem tomu rozuměl a souhlasil s rozhodnutím trenéra. Teď jsem poprvé chytal já, byla tam trochu nervozita. Je to play off, jde o hodně. Sice to nebyl sedmý zápas, což by bylo ještě horší, ale i tak to bylo hrozně důležité. Znovu musím poděkovat spoluhráčům, výborně pracovali, hodně střel zblokovali.“

Bylo to pro vás specifické tím, že jste se v Plzni narodil?

„Ano, byli tady všichni z rodiny, psala mi spousta kamarádů. A znám i hodně kluků z týmu soupeře. Takže to bylo pro mě zvláštní. Jsem rád, že jsem mohl svoje nejbližší vidět, přeci jenom za sezonu se sem pořádně nedostanu.“

V mládí jste tady nedostal velkou šanci, o to větší jste teď měl motivaci se ukázat?

„Ne, nechci jim nic dokazovat. Snažil jsem se naopak v hlavě tyhle myšlenky zablokovat, chtěl jsem odchytat stejný zápas jako předtím v sezoně. Což mi hrozně pomáhalo, cítil jsem se sebevědomě. Nějaký tlak jsem vytěsnil.“

Co jste říkal na ďábelskou atmosféru plnou nadávek?

„Jsem z Plzně, vyrůstal jsem tady. A když jsem byl malej, vypadalo to úplně stejně. Tehdy jsem si to užíval, ale musím říct, že pro hostující tým je to hodně nepříjemný. Což jsem si tehdy neuvědomoval. Ale tohle k tomu patří, podobné je to tady odnepaměti. Snažím se to nevnímat, hrát si svůj zápas. A myslím si, že jedině tak můžeme uspět. Když všechno půjde bokem a budeme se koncentrovat jen sami na sebe.“

Zdálo se, že Plzeň už neměla moc sil. Myslíte si, že je rozhodnuto?

„To v žádném případě není, vůbec tak nepřemýšlíme. Máme sebevědomí, hrajeme dobrý systém, všechno šlape, jak má. Ale Plzeň má výborný tým, nedá nic zadarmo. Budou se chtít vytáhnout, takže se na to musíme dobře připravit.“

