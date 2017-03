Vytočený Třinec: Pěkně jsi to zrežíroval, řval Kýhos na sudího

Cítili se poškození. V 67. minutě čtvrtého zápasu s Chomutovem rozhodčí Třinci neuznali gól. Daniel Rákos vystřelil, Jakub Petružálek se ocitl na chvilku v brankovišti, kam ho natlačil domácí obránce. Rychle pádil pryč. Ale podle sudích branka nemohla platit. „Pěkně jsi to zrežíroval Robine, pěkně,“ volal za rozhodčím Šírem kouč Třince Vladimír Kýhos. Jeho tým nakonec prohrál 1:2 a celkově v sérii ztrácí 1:3.

Frustrace na třinecké straně byla hodně cítit. Vladimír Dravecký rozflákal při odchodu do kabin hokejku, dost hlasitě si pak vyměňoval názory s brankářem Hamerlíkem. Zloba byla cítit. A nepřestalo to ani na tiskové konferenci. „Já nic hodnotit nebudu, protože bych se nedoplatil. Po tom závěru, po tom, co se tady událo... Ať si každý udělá obrázek sám. Díky, nashledanou,“ nasupeně pronesl Kýhos a odešel.

Ani nepočkal na to, co řekne Vladimír Růžička.

Hráči svoje emoce krotili o poznání víc. „Nevím, jestli tohle můžeme komentovat. Těžko o tom teď po zápase mluvit,“ vypálil Daniel Rákos, jehož rána mohla být vítězná. Ale nebyla. Rozhodčím vadil pohyb Jakuba Petružálka. „Slyšel jsem hvizd rozhodčího, spíš jsem si myslel, že pískal kvůli tomu, že nevěděl, jestli puk přešel brankovou čáru. Říkal jsem si, že se půjde podívat na video, ale bohužel.“

Sudí poškodili ve třetím zápase série Chomutov. Teď potrápili Piráty taky, že zastavili jejich brejk, protože chtěli vylučovat Oceláře za to, že hráli v šesti. Nakonec ale svůj verdikt vzali zpátky. Prý šlo o upísknutí.

„V neděli jsme měli nějak my, v pondělí oni a nějak je to zase v Třinci. Chápu, že jsou asi zvyklí asi na trochu něco jiného. Ale každý to vidí ve svých očích, tím spíš když prohrajete,“ komentoval odchod Kýhose z tiskové konference trenér Pirátů Vladimír Růžička.

Pruhovaná parta udělala ze série pěknou bramboračku. V neděli ji pokazili hlavní sudí Pešina se Součkem, v pondělí Mrkva a Šír. Co bude dál?

