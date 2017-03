Bulíř o plzeňských fanoušcích: Jsou vulgární, tohle k hokeji nepatří

Nenechali se rozhodit bouřlivým publikem. Sebevědomě kráčeli za vítězstvím. „Šli jsme do zápasu s pokorou a týmovou hrou, což se vyplatilo,“ říkal liberecký útočník Michal Bulíř po vítězství 4:0 v Plzni. Díky němu se obhájci titulu dostali ve čtvrtfinálové sérii do vedení 3:1 a rozhodnout mohou ve středu. Ofenzivní oporu navíc mrzelo chování plzeňských příznivců…

„Trošku mě mrzí ty lidi tady, kteří řvou až vulgárně. Jsem vděčný za naše fanoušky, jací jsou a jak se chovají, protože občas mi přijde, že tohle k hokeji nepatří,“ řekl na adresu výlevů plzeňského kotle, jenž slovně napadal liberecké hráče i kouče Filipa Pešána.

Jeho tým se tím však nenechal rozhodit. „Vstoupili jsme do zápasu tak, jak jsme chtěli, vedli jsme 2:0. To nás posílilo,“ dodal Bulíř, jenž si v utkání připsal dvě asistence. Bílí Tygři třikrát udeřili v početní výhodě. I to byl zlomový okamžik.

V domácích se kupila frustrace. Ve třetí části se nevyvarovali zbytečných faulů. Jeden byl právě i na Bulíře, kterého atakoval plzeňský útočník Miroslav Preisinger. „Udělal jsem oblouk v útočném pásmu, on jel za mnou, nevím proč, pak jsem dostal krosček do lokte. Myslím si, že takové zákroky jsou úplně zbytečné,“ nabídl Bulíř svůj pohled.

Série se za stavu 3:1 přesouvá na mistrovský led. Pokud Plzeň nenajde recept, jak soka přelstít, už ve středu bude mít po sezoně.

