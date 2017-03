Naštvaný Peterek: Rozhodčí Šír nás fatálně poškodil, vetujeme ho

Byli blízko srovnání série na 2:2. Místo toho ale budou Oceláři dnes odvracet chomutovský mečbol. Ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání jim v prodloužení rozhodčí nejdřív neuznali gól, aby je o pár minut později poslali do tří a postrčili Piráty k třetímu bodu. „Bylo to hrubé ovlivnění zápasu. Sudí Robin Šír trestuhodně chyboval, vetujeme ho,“ prozradil sportovní manažer Třince Jan Peterek.

Proč stojí Třinec po čtyřech utkáních na pokraji vyřazení?

„Protože jsme nedokázali vyhrát ani jeden domácí zápas. Z Chomutova jsme si odvezli teprve první bod, což je málo. Potřebovali jsme tam urvat obě utkání, to nám bohužel nevyšlo.“

Co bylo v těch zápasech špatně?

„Každý duel byl jiný. Jednou mizerné přesilovky, pak nedisciplinovanost. Ve čtvrtém utkání kluci cítili obrovský tlak na potřebu vítězství. Rozhodovaly naše neproměněné šance a chyby. Bohužel ne chyby hráčů.“

Předpokládám, že narážíte na rozhodčí.

„Samozřejmě. V sérii mohlo být vyrovnáno na 2:2, místo toho stojíme nad propastí. Rozhodčím ten zápas hrubě nevyšel na obě dvě strany, ovšem nás poškodili fatálně!“

V čem konkrétně?

„Gól Kuby Petružálka v prodloužení byl zcela jasně regulérní. Do brankoviště ho natlačil domácí hráč, navíc nedošlo k žádnému omezení brankářova pohybu. Místo konce a naší radosti se ale pokračovalo dál.“

A pak přišlo sporné vyloučení Rostislava Marosze…

„Přesně tak. Další trestuhodná chyba rozhodčích. Darovali tím Chomutovu dvojnásobnou přesilovku, která rozhodla. To jsou hrubky, které nám už zápas nevrátí. Ve vyřazovacích bojích, v nichž se rozhoduje o úspěchu a neúspěchu celoroční snahy, je to naprosto neomluvitelné!“

Jak jste ten údajný faul viděl vy?

„Asi jako každý. Vondrka fauloval Marosze a následně přepadl přes jeho hůl. Písknout v prodloužení play off takovou věc, a navíc poslat tým do tří? To bylo extrémně necitlivé! V takové fázi zápasu by se měly pískat jen jasné, evidentní fauly.“

Budete rozhodčí Šíra a Mrkvu vetovat?

„Ano, budeme vetovat rozhodčího Robina Šíra. Protože chyby v tomto utkání dělal podle našeho názoru zejména on. Po tak hrubém pochybení by už naše zápasy pískat neměl.“

Ve všech utkáních série jste Chomutov přestříleli. Jste aktivní, ale přesto prohráváte. Může být i tohle balvan navíc na psychiku hráčů?

„To bych neřekl. Rozhodují góly, a ty my prostě nedáváme. V play off se počítají jen výhry, další čísla jdou stranou. Doma jsme byli lepší a prohráli jsme. Venku nám přálo štěstíčko. Dali jsme šťastné branky a když v 59. minutě trefil Růžička z trestného střílení jen tyčku, říkal jsem si, že prostě vyhrajeme. Věřil jsem, ale bohužel. Rozhodl třetí faktor.“

Jak obtížné bude před pátým střetnutím potlačit pocit křivdy a plně se zkoncentrovat?

„Bude to těžké, ale nic jiného nám nezbývá. Musíme se soustředit jen na sebe, na svůj výkon. Křivdy hodit za hlavu. Dál to bude vypjaté, oni budou tvrdě bránit. Zase to bude o jedné brance a detailech. Na klucích je vidět, jak strašně moc chtějí. To je ale někdy kontraproduktivní. Musíme zachovat chladnou hlavu, nefaulovat a vrátit sérii zpátky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:06. Rutta, 79:13. Valach Hosté: 28:04. Dravecký Sestavy Domácí: J. Laco (Král) – Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Mrázek, Dlapa – Skokan, Huml (A), Tomica (A) – Vondrka (C), V. Růžička, Sklenář – Kaše, Kämpf, Koblasa – Raška, Šťovíček, Poletín – Lauko. Hosté: Hamerlík (Hrubec) – Hrabal, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas (A), Adámek, Jank – Kane, Kreps, Rákos – Hrňa, Jašek, Adamský (C) – Petružálek (A), Redenbach, Netík – Martin Růžička, Marosz, Dravecký.

