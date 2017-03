Bednář po postupu: Vypadá to na Brno, proti Kometě hraju rád…

Druhých kol play off jste zažil mraky, ale možná i pro vás je hradecký postup speciální, ne?

„Nejvíc asi tím, že mi je čtyřicet. A mám hlad po svém pátém titulu. Letos se fakt sešla parta prima kluků, šlape nám to, držíme pohromadě. Jasně, zkraje sezony byly výkyvy, ale po Vánocích jsme se semkli, urvali šňůru zápasů a potvrdili čtvrté místo, abychom začínali play off doma. Vše vychází.“

Cítíte z týmu Mountfieldu všechno to, co je nutné pro nejvyšší výstup?

„Cítím. Opravdu jo. Jakmile budeme všichni táhnout za jeden provaz, máme na to. Samozřejmě, přicházejí momenty, kdy dochází k uspokojení a někteří hráči si ještě úplně neuvědomí, že bez týmové práce to nejde, ale na tom se zapracuje. Nebojím se.“

Sérii jste zahájili nevalně a porážkou. Nastal zlom hned po něm v kabině několika proslovy?

„Pomohly. Řekli jsme si, že takhle to nepůjde, že přeci nepůjdeme na dovolenou jako loni. Nám během prvního vůbec zápasu nedošlo, o co jde. Ale přišla rychlá změna, další dvě utkání jsme už odehráli výborně. Pak přišel zase hrozný zápas, ale stála při nás klika a podržel nás Patrik Rybár.“

Jak je pro tým důležité, že konečně prolomil čtvrtfinálové prokletí?

„Já jsem hlavně rád za naše fanoušky, kteří nás tak fantasticky podporují a postup si zaslouží, stejně jako naše vedení, co strojí při nás. Jsem přesvědčený, že bychom tímto nemuseli říct poslední slovo. Kdo mě zná, ví, jak jsem žádostivý po úspěchu.“

Dvě velké děkovačky divákům, ohně, potomci na ledě, scény jak po vyhraném titulu…

„Je to pro Hradec poprvé, všichni tím žijí a já se vůbec nedivím. Když jsem poprvé postoupil v play off, taky jsem to prožíval. A po titulu jsem byl nejšťastnějším člověkem na světě.“

Řeknete naplno, že jdete po titulu?

„Neřeknu! Jéžišikriste… Tohle ode mě nečekejte. Zase máme nějakou soudnost. Je tu Liberec, další týmy… Možná dostaneme Brno, což by mohla být velice dobrá série, proti Kometě hraju rád. Bude to zase hodně o našem přístupu. Máme obrovskou sílu, podpořenou gólmanem, Patrik je náš svatý člověk. Jde jen o to sílu z nás vyždímat. Já se teď jen nechci bavit o titulu. Nesmíme podlehnout uspokojení, jako v základní sezoně.“

V jak velké míře vůbec proběhnou oslavy?

„Dám si pár piv a pojedu domů. Ve čtyřiceti letech nejsem velkej pařič. Nechám to na mladších. Ani nevím, jestli budeme mít nějaké volno.“

Pár piv a potom domů? Kudy to vezmete?

„V klidu, mám odvoz, osobní řidičku.“ (usmívá se)

Play off je o týmu, ale přece jen, když se podíváte na výkony například Bedřicha Köhlera nebo Tomáše Knotka, to je poslední dobou něco…

„Béďa je jedním z našich nejdůležitějších hráčů na mužstvu. Podává stabilní výkony celou sezonu. A Tomáš se zvedl od té doby, co s námi začal hrát přesilovku. V tom klukovi se to probudilo, už delší dobu hraje výborně a potvrzuje, že má v sobě obrovský potenciál. Vidím v něm budoucí stavební kámen našeho mužstva. On, Ruda Červený…“

