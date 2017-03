Hradec byl silnější, hrál výborně, uznal po vyřazení Janus

Celou sezonu byl velkou oporou litvínovských hokejistů, ale v posledním zápase šel z brankoviště už po necelých deseti minutách. Gólman Jaroslav Janus dostal tři branky a pak už jen ze střídačky sledoval, jak Hradec Králové ovládl pátý duel čtvrtfinálové série play off 7:4. A po výsledku 4:1 na utkání postoupil do semifinále.

"Hradec byl v těch rozhodujících momentech fyzicky i psychicky silnější," uznal slovenský brankář. "Hráli výborně, dobře vzadu, nedávali nám moc šancí, abychom se dostávali do zápasů," doplnil Janus.

Navíc v posledním utkání Mountfield exceloval v přesilovkách. Dal v nich čtyři branky, první tři v úvodních deseti minutách utkání. "Myslím, že to bylo tím, že přišly zbytečné fauly. Zase jsme si řekli před zápasem, že nebudeme faulovat, ale bylo to jinak," láteřil Janus. "Na začátku jsme dostali tři góly a to už se s tím dá těžko něco dělat," přiznal Janus.

V tu chvíli bránu opustil, vystřídal ho Michael Petrásek. Teoreticky je možné, že duel v Hradci Králové byl přitom poslední, v němž Janus za Vervu chytal. Po sezoně mu totiž končí v severočeském klubu smlouva. "Teď si něco řekneme o sezoně. Budoucnost zatím neřeším. Vůbec nevím, jak to se mnou bude," pronesl Janus.

Právě přesilovky označil za klíč k celé sérii útočník František Lukeš. "Vůbec jsme v nich nedávali góly, přitom jsou alfou a omegou těch zápasů. Naopak Hradec ano a dnes to zase potvrdil, hrál je výborně. Zatímco my jsme byli těmi, kdo faulovali. Máme hrozně moc vyloučených. První třetina a tři inkasované góly, všechny v přesilovce Hradce... Těžko se to pak otáčí," uvedl Lukeš.

Oslabení po zbytečných prohřešcích proti pravidlům navíc hrál z jeho pohledu Litvínov vlažně. "No a 'Bedýnka', který je moc šikovným hráčem, nám to tam házel žabičkama přes naše brankoviště. Domácí kluci si to tam dávali do prázdné brány," ocenil Lukeš domácího lídra a kapitána Jaroslava Bednáře, jenž si připsal v utkání gól a tři nahrávky.

Z celé sezony nemá špatné pocity, ale momentálně vše přebíjí bolest z vyřazení. "Myslím, že jsme hráli výborně základní část. Co říci k play off? Když prohrajete čtvrtfinále 1:4, nic moc říct na to nejde. Hradec byl prostě lepší. Nás může mrzet druhý domácí zápas, kdy jsme měli navrch, ale měli jsme tam dát více gólů. Ale to je hokej," připomněl Lukeš těsnou porážku 1:2 ze zápasu číslo čtyři.

