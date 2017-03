Rybár po postupu Hradce: Už se nehraje o kuličky, emoce tam jsou

Je to jeho první české play off. A hned se dostal do mediální bitvy. Litvínovský útočník Martin Hanzl zkusil Patrika Rybára popíchnout, že on je tou největší slabinou Hradce. „Do play off taková prohlášení ale patří,“ nenechal se rozhodit gólman. A může se smát. Čtyřikrát vyhrál, je s Hradcem v semifinále. Poslal soupeře na dovolenou po pěti zápasech. V posledním duelu série se vyhlášený kliďas rozzuřil, když do něj Litvínov jednou zajel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:53. Köhler, 05:44. Dej, 09:26. Picard, 21:36. Picard, 28:55. T. Knotek, 42:08. Jaroslav Bednář, 52:49. Dej Hosté: 29:49. Trávníček, 33:07. M. Hanzl, 45:39. Lukeš, 57:52. Kubát Sestavy Domácí: Rybár (Kacetl) – Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený (A), Čáp – Jaroslav Bednář (C), Kukumberg, Dej – Jarůšek, Džerinš, Picard – Köhler, T. Knotek, Šimánek (A) – Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Hosté: Janus (10. Petrásek) – Sörvik, Frolo, K. Pilař, F. Pavlík, Kubát, Z. Sklenička, Gula – M. Hanzl, R. Hanzl (A), J. Černý – M. Hořava, K. Reichel, Trávníček (C) – Jurčík, Válek, J. Doležal – Gerhát, V. Hübl (A), Lukeš.

Tolik vám vadil litvínovský důraz, že jste ukázal snad poprvé v sezoně nějaké emoce?

„Je to play off, už se nehraje o kuličky, takže emoce tam jsou. Ale jen ve chvíli, když se nehraje. Jinak je potřeba se soustředit na hru.“

Jaká byla první čtvrtfinálová série v play off?

„Vítězná, to věc číslo jedna.“ (usměje se)

A dál?

„Litvínov byl hodně kvalitní soupeř, nebylo to snadné. Nějaké zápasy jsme dotáhli i se štěstím, ale tak to chodí. Jsem strašně rád, že to takhle dopadlo. Jak špatně všechno začalo, první zápas jsme doma prohráli, tak o to lépe skončilo.“

Litvínov vás po minulém zápase zkusil trochu rozhodit, že prý jste největší hradeckou slabinou. Zaznamenal jste?

„Jasně, že se to ke mně dostalo, ale nemá cenu se v tom nějak pitvat. Je to play off, situace jsou vyhrocené, tlačíte přes média, jdete víc do branky, snažíte se udělat cokoliv, abyste ten druhý mančaft rozhodili. My jsme to moc neřešili. Jestli jsem slabina? Když vyhráváme, je mi to jedno, klidně ať to ostatní říkají, hlavně, ať pokračují tyhle výsledky.“

Byl ale docela paradox, že ve chvíli, kdy o vás Martin Hanzl tuhle větu vyřkl, jste měl nejlepší brankářské statistiky v play off...

„Jo, ale tady čísla nejsou vůbec důležitá. Hrajeme o výhry, je úplně jedno, jak ten výsledek vypadá, hlavní jsou vyhrané zápasy a pohoda v celém týmu. Uvidíme, jak se bude dařit dál. Všechno je v našich rukách.“

Vážíte si toho, že Hradec dokázal v sérii vyhrát zápasy nejen kanonádou, ale i pevnou defenzivou, jak předvedl v Litvínově?

„Jasně, hráli jsme obětavě zezadu, kluci mi tam zblokovali hrozně moc střel, doslova padali po držkách. Za to jsem hrozně rád, když mančaft hraje takhle, lépe se i chytá. Kluci si vedli senzačně.“

V kabině byl přípitek, všichni slaví... Jak chutná tahle euforie?

„Krásné, je tady dobrá nálada. Ale ve středu už na tohle všechno zapomeneme a začneme se soustředit na našeho soupeře. Nechceme dopadnout tak, že uděláme jeden úspěch a pak se na všechno už vykašleme. Abyste se dostali dál, potřebujete malé krůčky, soustředit se vždycky na ten další.“

V semifinále dostanete buď Třinec, nebo Kometu. Líbil by se vám někdo víc?

„Nevyberete si, Kometa je silná, Třinec má taky velkou kvalitu. Necháme se překvapit, jak to dopadne.“