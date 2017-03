Výroky k sudím přišly Třinec draho, klub zaplatí 20 tisíc pokutu

Vedení Třince dostalo od ředitele hokejové extraligy Josefa Řezníčka pokutu za vyjádření trenéra Vladimíra Kýhose a útočníka Rostislava Marosze po čtvrtém zápasu čtvrtfinále play off v Chomutově. Oba nepřímo komentovali výkon rozhodčích, za což klub zaplatí dohromady 20.000 korun. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Oceláři prohráli v pondělí na ledě Pirátů 1:2 v prodloužení, domácí vstřelili rozhodující gól v přesilové hře pět na tři. "Já nic hodnotit nebudu, protože bych se nedoplatil. Po tom závěru, po tom, co se tady událo. Ať si každý udělá obrázek sám," řekl Kýhos na tiskové konferenci. Podobně se vyjádřil i Marosz. "Bohužel dneska rozhodly trochu jiné faktory. Každý ať si to vezme, jak chce," uvedl třinecký útočník.

Podle herního řádu mají kluby povinnost zajistit, aby v den utkání nikdo z hráčů, trenérů, členů realizačního týmů a funkcionářů nehodnotil výkon rozhodčích.

"Z citací uvedených ve sdělovacích prostředcích je zřejmé, že trenér i hráč si byli vědomi, že jejich výroky se k hodnocení výkonu rozhodčích vztahují a budou tak vnímána, což se - vzhledem k případné finanční pokutě - pokusili obejít tím, že hodnocení formulovali jako nepřímá," odůvodnil Řezníček pokuty 10.000 korun za každý z komentářů.

Ředitel extraligy zároveň zrušil Třinci dřívější pokutu 5000 korun za Kýhosovu absenci na tiskové konferenci po prvním zápase série. Řezníček uvedl, že při původním rozhodnutí nezohlednil předchozí komunikaci s vedoucím mužstva Jaroslavem Kamešem, který mu oznámil, že tiskových konferencí se bude účastnit asistent René Mucha, vedený jako hlavní trenér v zápisech o utkání. V přihlášce do soutěže ale Třinec jako hlavního kouče uvedl Kýhose a podle herního řádu v play off na tiskové konference musí chodit on.