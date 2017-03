Třinec – Chomutov 3:2pp. Vyřazení se nekoná, v čase 88:28 rozhodl Cienciala

Až druhé prodloužení rozhodlo o vítězství Třince nad Chomutovem. Fanoušci čekali na vítězný gól do času 88:28, v němž rozhodl David Cienciala a v pátém čtvrtfinále Generali play off TELH odvrátil první mečbol Pirátů. Série se za jejich vedení 3:2 na zápasy stěhuje na sever Čech, kde se v pátek odehraje šestý duel série.

Piráti dvakrát dotahovali, ale marně

Třinec i do pátého utkání série nastoupil bez kapitána Irgla, kouč Kýhos do sestavy nezařadil ani Redenbacha s Linhartem a zraněného Rotha. Domácí museli zvolit aktivní pojetí hry a dočkali se zdaleka nejrychlejšího gólu v sérii. To když Vondrka v páté minutě na útočné modré čáře nezkrotil v přesilovce skákavou přihrávku, Dravecký mu sebral puk a ze sóla v oslabení zápěstím vyzrál na Laca. Třinec dal v celé sérii první branku v úvodní třetině.

Piráti ale mohli být rychle zpátky. Šťovíčka v šesté minutě vychytal Hamerlík, ale zázračný zákrok předvedl třinecký gólman až o chvilku později, když v minipřesilovce Pirátů pět na tři bravurně vyrazil Flemmingovu dorážku do odkryté brány.

Domácí s gilotinou na krku do soupeře vytrvale bušili, ale šance pálili jako na běžícím pásu. Laco zase vyzařoval spolehlivost a zpacifikoval akce Růžičky, Kanea či Draveckého. Hosté byli výrazně efektivnější a k vyrovnání jim stačila Valachova rána od modré čáry, kterou ve 31. minutě Hamerlík propustil pod rukou za záda.

Třinec musel útočit; Dravecký si po průniku zleva sice položil Laca, už však nezvedl puk. Nervozitu ale z domácích setřásl Hrňa, který po brejku s citem ze vzduchu přesně umístil Jaškovu žabičku.

Oceláři měli v poli více ze hry, ale Chomutov je deptal mnohem účinnější koncovkou. Hosté na gól spotřebovali daleko méně šancí a ve 48. minutě zmrazil halu v přesilovce Kämpf, který zblokovaný puk švihem neomylně zavěsil pod břevno. Třinec se dlouho nadechoval z šoku, přesto ještě v řádném čase mohl Růžička rozhodnout, ale skvělý Laco byl proti.

Prodloužení už bylo z obou stran o velké opatrnosti a Chomutov bez větší příležitosti promarnil i dvě přesilovky. Až v 89. minutě rozhodl Cienciala, který se na brankovišti zmocnil Lacem vyraženého puku a doklepl ho zblízka do branky.