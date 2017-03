Indrák přispěl k obratu hattrickem: Řekli jsme si, že to nezabalíme

Už se zdálo, že je s nimi amen. Plzeňští hokejisté prohrávali po první třetině na ledě mistrovského Liberce 1:3. Jenže čtyřgólová smršť ve druhé třetině je v sérii zachránila. „Řekli jsme si, že to nezabalíme,“ říkal útočník Miroslav Indrák, který zazářil hattrickem. Čtvrtfinále se přesouvá do Plzně, kde se hraje šestý zápas. Navrch má stále Liberec.

Co stojí za úžasným obratem?

„Napadalo nám to tam, předtím jsme si řekli, že to nezabalíme. Vyšlo to.“

Pomohl vám rychlý gól v úvodu druhé části?

„Určitě jo. Kluci to výborně sehráli, já jsem to tam jenom doklepnul.“

Po třetím gólu šel do branky Ján Lašák, říkali jste si, že na něj musíte pálit, když není tak rozchytaný?

„Vždycky, když tam jde druhý brankář, se snažíme hodně střílet. Protože si není tak jistý zezačátku.“

Co říkáte na váš hattrick?

„Pocity jsou skvělý, ale hlavní je, že jsme vyhráli. V play off se moc nekouká, kdo dává góly. Ale počítají se výhry. My jsme to stáhli, doma to budeme chtít srovnat.“

Věříte si, že byste se mohli do Liberce vrátit na sedmý zápas?

„Určitě věříme, chceme doma vyhrát, ubojovat to, a ještě to přesunout sem. Teď ale myslíme jenom na další utkání.“

Bílí tygři moc doma neprohrávají, v play off za dva roky teprve podruhé. Může je to rozhodit?

„Ověřili jsme si, že s nimi můžeme hrát. A když to vyjde takhle, je to super. Může to být pro nás psychická výhoda.“

Co se dělo v kabině po první třetině?

„Trenéři se nás snažili uklidnit, že máme ještě celý zápas, abychom to otočili. Tlačili jsme se do branky, předtím v zápasech nám tam nic nenapadalo, teď všechno. Takový je hokej.“

Co říkáte na gólmana Machovského, který vás skvěle podržel, chytil 43 střel

„Brankář je základ, chytal výborně. Jenom se potvrdilo, že máme super gólmana.“

