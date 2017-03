Byli jsme hozeni do vody, musíme bojovat, říká Hlaváč v upřímné zpovědi

Se Spartou prožil bleskový konec ve čtvrtfinále play off. Kometa vyhrála 4:0, pražský hokejový kolos těžce zkolaboval. Jenže jsou situace, kdy zjistíte, že honit se za body a góly není to hlavní… Ukazuje to příběh útočníka Jana Hlaváče, dvojnásobného mistra světa, jenž v otevřeném rozhovoru pro páteční Sport Magazín zmiňuje i nelehkou rodinnou situaci. „Není to jednoduché, ale člověk musí bojovat,“ říká 40letý útočník, jenž se na Floridě stará o nemocnou manželku.