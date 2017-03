Čiliak pozvedl Kometu. Hlavu mi vyčistila moje mama, přiznal

Večer, když má doma klid, se Marek Čiliak pohodlně natáhne před televizi a pustí si hokej. Nekonečné bitvy Chomutova s Třincem sleduje i z brankářského hlediska. Jána Laca z Chomutova dobře zná z působení v Nitře, Peter Hamerlík v třinecké brance ho ve středu zaujal exkluzivním zákrokem holí nad brankovou čarou. „Oba chytají super, mají parádní zákroky. Občas si u zápasu promítnu v hlavě, jak bych to udělal já, kdybych tam stál na jejich místě, to jo,“ přiznává Čiliak s úsměvem. Ale že by krajanům záviděl enormní vytížení ve čtyřech prodlužovaných šichtách v řadě? To ani náhodou. „Mě baví se na ně dívat. Pro ně to ale musí být velké nervy,“ ví dobře.

Jste rád, že po brzkém vyřazení Sparty ve čtvrtfinále máte u televize klid?

„Jak se to vezme. Může to být výhoda i nevýhoda. Nehrajeme, takže nejsme v zápasovém tempu. Byli jsme v laufu, hráli jsme výborně, teď skoro dva týdny stojíme. I když si myslím, že to s námi nic neudělá. Máme na to dost zkušené mužstvo.“

Myslel jsem psychický klid.

„Jo, tak to rozhodně. Ta prodloužení, třeba dvě za sebou, to jsou strašné nervy. Když jsem viděl ve středu, jak se hrála pátá třetina… jedna malá chyba, jeden blbý puk a může být po sezoně. Pro ty kluky je to velké vypětí.“

Už se mluvilo o tom, že semifinále mohou obsadit čistě slovenští brankáři. Znáte se mezi sebou?

„S Lacem se znám velmi dobře. Znám Lašáka, který je stejně jako já ze Zvolena, s Lacem jsme společně chytali v Nitře a bydleli jsme v jednom penzionu. Skoro pořád jsme byli spolu. Potkali jsme se i v reprezentaci.“

Láká vás poměřit se společně v boji o český titul?

„No jasně, ne? Vychází to na mladého Rybára.“ (Hradec s Rybárem v brance je možným soupeřem Komety)

Zas tak jasné to taky není.

„Jo, začíná se to zamotávat. Ve středu to bylo vidět. Díval jsem se na Třinec s Chomutovem, blikla tam první třetina z Liberce, 3:1, ani jsem se už nepídil po dalším průběhu na internetu. Na konci ukazují výsledek znovu a je to 3:5. To jsem nečekal.“

Hru soupeře nikdy nestuduju, na hráče se nezaměřuji

Sledujete po očku i případné vaše soupeře?

„Dívám se jenom pro zábavu. Podívám se na hokej, baví mě to. Okoukávat mančafty nemá smysl, když ani nevíme, s kým budeme hrát. Já to ani nedělám. Že bych se zaměřil na nějaké hráče a studoval jejich hru, to nedělám vůbec. Nikdy.“

V dnešním hokeji, kdy se každý snaží dozvědět o soupeři všechno?

„Hraješ proti nim čtyři roky. Víš, co od nich můžeš čekat. Když vezmu konkrétně naši příští sérii, tak v Hradci, pokud by to byl on, jsou hráči hodně nevyzpytatelní. Bedýnka mi přijde, že umí vystřelit i nahrát, takže tam je těžké něco čekat, co by měl udělat. Stejně může udělat pravý opak.“

Takhle jste k tomu přistupoval vždycky?

„Třeba v nájezdech jsem se pitvat nechtěl nikdy. Jasně že mám v hlavě, kdo víc střílí, kdo dělá kličku do bekhendu. To tam usazené je. Ale že bych se v tom vrtal…“

Možná je to tím, že jste na začátku kariéry často měnil soutěže? Chytal jste v EBEL, v 1. lize, pak v Kometě. Nebyl důvod dávat si soupeře natrvalo do paměti.

„Může to být i tím. Přišel jsem do extraligy, začal jsem ji chytat a hráče jsem neznal. Chytal jsem si ve své pohodě. Věděl jsem, kdo je střelec, kdo nahrává, ale celkově bylo lehčí chytat, když jsem neměl protihráče tak načtené.“

Nebylo pak překvapení, když jste hned ve svém prvním domácím zápase šel proti nadupané Spartě?

„Naopak. Neměl jsem v hlavě „ježíš je tady Sparta“ a co bude. Byl to soupeř jako každý jiný.“

Takže když vám teď trenéři během play off na poradě rozdávají USB s informacemi o soupeři…

„Tak já to USB nosím u sebe v kapse.“ (s úsměvem)

Trenér potřebuje být i můj kamarád a mentor

To musí být trenéři nadšení.

„My se ale o hokeji a o přípravě bavíme. (důrazně) Probíráme věci, které jsou potřeba, děláme cvičení před zápasem nebo po něm. Oni už vědí, co se mnou dělat. Začalo nám to vycházet, naladili jsme se na stejnou notu, tak nám to asi funguje, ne? Když něco potřebuji, za trenérem vždycky zajdu. Nemůžu si v kariéře na brankářské trenéry stěžovat. Když něco potřebuje trenér, konzultuje to se mnou taky. V mém věku a fázi kariéry nečekám od trenéra brankářů, že bude předělávat můj styl. Trenér potřebuje být i můj kamarád i mentor. Oni vědí dobře sami, co mají dělat.“

Nepodepsalo se na vašich výkonech už i to, že poslední tři roky jste měl tři brankářské trenéry? Že jste si musel pořád zvykat na něco jiného?

„Vůbec ne. Musím říct, že velký vztah jsem si vytvořil s Jardou Odehnalem, dodnes jsme v kontaktu, ale musím říct, že štěstí jsem měl na všechny trenéry. I s Dušanem (Strharským) v minulé sezoně i letos s panem Daňkem.“

Odehnala vám pak Kometa krátce vrátila i na konci minulé sezony před play off . Byl on pro vás tím důležitým mužem?

„V té sezoně (2015/16) jsem se potřeboval víc dostat do klidu. Dušan byl taky dobrý, nemůžu proti němu nic říct. Ale Jarda se vrátil s velkým optimismem. On byl pořád nadšený a přenesl to i na mě. Nám se nedařilo, ale Jarda přišel vysmátý. Viděl jsem ho šťastného a to mi taky pomohlo.“

Co vám pomohlo na sklonku základní části letos?

„Nechytal jsem, tak jsem si doma sedl a řekl jsem si, že si dám klapky na oči, hodím všechno za hlavu a začnu sezonu znovu. Že si vyčistím hlavu. Pobavili jsme se pak o tom na zimáku a začalo to fungovat. Nebo ne, začalo je blbé slovo, ono to fungovalo, ale měl jsem zranění, nemoci, odchytal jsem málo zápasů. To pak nahlodá i psychiku.“

Byl pro vás problém odchytat ani ne polovinu základní části?

(krčí rameny) „Sezona tak vyšla. Jistě, není to snadné. Nebyl jsem na to zvyklý. Ale jsem profesionál, takže to musím zvládnout, a taky jsem byl zraněný. Celkem jsem přišel asi o dva měsíce. Karel (Vejmelka) chytal dobře, a když jsem už chytat měl já, dostal jsem čtyřicítky horečky. Sezona taková byla. Stalo se.“

Pral jste se se sebevědomím?

„To s tím souvisí. Přijdou zranění, pak jdeš chytat, prohraje se a hlava je nahlodaná. V hlavě je všechno. Naštěstí jsem dokázal sebe i tým nakopnout v Liberci (ve 49. kole) a všechno se zlomilo k lepšímu.“

Jak jste si přepínal hlavu vy? Zašel jste na jógu nebo vyvětrat se do lesa?

„Sedl jsem si doma. Můj mentální trenér je moje mama. (usmívá se) Často jsme spolu seděli, o hodně věcech jsme se bavili. Tam se to zlomilo. Mama je často v Brně, protože můj patnáctiletý bratr tady hraje hokej za Warrior. Otec je tady taky skoro stále, s mamou jsou na každém zápase.“

Bratr taky chytá?

„Ne, je v obraně. Je vysoký, už teď je velký skoro jako já.“

Je vaše mama rázná, jak si tady představujeme slovenské ženy? Že se s ničím nepářou?

„Jasně že je! (směje se) Vyčistila mi hlavu pořádně. Někdy to bylo i tak, že mi pěkně vyčinila. Ona je na toto zlatá.“

Říkám si, nešlo to v sezoně dřív?

„Šlo to už dřív, říkal jsem si, jak všechno hodím za hlavu a začnu s čistým stolem, ale až v tom Liberci nastal potřebný zlom. Pak tě i puky trefují a už to jde. Vyšel mi konec základní části a na Spartu (do čtvrtfinále) jsme se pak zvedli všichni. Věděli jsme, že jde o play off, že to není žádná sranda. Co tam chlapi předvádějí, jak hrají za tým, jeden za druhého, to je něco neskutečného. Hrozně se mi to líbí.“

Přitom ani se Spartou jste to neměli hladce rozjeté. První zápas, 5. minuta a 2:0 pro domácí.

(přikývne) „Tam se právě ukázala ta naše síla.“

Jak byste popsal svoji formu vy? Máte pocit, že za vás neprojde ani jeden puk?

„No jasně! I když je situace, ze které by padl dřív gól, tak dáš beton o kousek dál, ono ho to trefí. O tom to je. Víš, že tě to bude trefovat.“

Jak teď tuhle formu udržet?

„Makat, nepovolit. Dali jsme si nějaký cíl a jsme k němu o krok blíž. Teď zase půjdeme postupnými kroky dál. Dost jsme trénovali a ještě dost trénovat budeme. Začne příprava na soupeře, až tedy budeme vědět, jakého budeme mít. Teď jsme si trochu oddechli. Spadlo to z nás a je potřeba udělat další krok. Snadné to nebude.“

Přemýšlíte nad mistrovstvím světa? Že se v extralize hraje možná i o pozvánky do slovenské reprezentace? Pokud tedy nezůstáváte ve sporu s vedením svazu.

„Ne, to je v pohodě. Každý z nás reprezentaci v hlavě má, kdybych na mistrovství světa jel, tak bych byl rád, ale teď mám povinnosti tady v Brně. Myslím fakt jen na to, aby se nám dařilo, a všechno ostatní jde bokem. I doma je to uzpůsobené tomu, aby byla v hlavní roli Kometa.“

Děláte to jako Branko Radivojevič z Liberce, který říkal, že na play off vypustí rodinu z domu?

„To je asi normální. Před zápasem si jdu lehnout, potřebuji mít svůj program. Doma vědí, co a jak. Partnerka jde s dětmi ven a vrací se, až když se potkáme před garáží a já jedu na zápas. To není jen v play off , ale i v sezoně, když hrajeme doma. Přes to nejede vlak.“

Jak se vám poslouchá chvála, která teď chodí ze všech stran?

„Člověka to nakopne. Ale my v tom jsme všichni, to není jenom o mně, ale o všech v mančaftu. Ukázalo se to i tím, jak jsme odehráli čtvrtfinále. Chvála potěší, je super, to je jasné. Přečtu si to a namotivuje mě to dál. Jenom se to nesmí přehánět. Možná se na konci sezony budeme plácat po ramenou. Teď je před námi teprve semifinále.“

Koho byste si přál za soupeře?

„Vždyť je to jedno. Nepřemýšlím nad tím. Ani nad Spartou jsem nepřemýšlel, i když jsem dostával otázky, jaké to bude hrát proti takovému mužstvu hned v prvním kole. Říkal jsem, a proč ne? Stejně musíme porazit každého. Pořád se to potvrzuje. Taky jsem si myslel, že Liberec už vyhraje, vedl 3:1 nad Plzní. Přepnu televizi a je to 3:5. V play off je možné všechno.“