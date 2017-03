Chomutov - Třinec 5:3. Domácí senzačně obrátili a jsou v semifinále

Chomutov slaví historický postup do semifinále Tipsport extraligy! Ačkoliv to v šestém utkání zrovna nevypadalo... Když Třinec v 17. minutě dvakrát skóroval během sedmnácti vteřin a vedl 3:1, nevypadalo to s domácími dobře. Ale parta trenéra Vladimíra Růžičky se nevzdala a ve 44. minutě trefil vítězství Michal Poletín. Chomutov vyhrál 5:3 a v sérii zvítězil 4:2.