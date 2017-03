Plzeň - Liberec 4:5. Mistr už nezaváhal, dál kráčí za obhajobou

Hokejisté mistrovského Liberce vyhráli v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy na ledě Plzně 5:4, ovládli sérii 4:2 a v semifinále je čeká souboj s Chomutovem. Druhou dvojici v bitvě o finále vytvoří Hradec Králové s Kometou Brno. Plzeň neobhájí loňský bronz a obsadí konečné osmé místo.

Liberec nastoupil od začátku v brance se zkušeným Lašákem, ale bez útočníků Bulíře a Svačiny, místo kterých naskočili Dlouhý a Mikyska. Na první šanci v utkání se v opatrném začátku čekalo až do sedmé minuty. Indrák po kombinaci se Stachem zakončil blafák do bekhendu do levé tyče a puk se následně odrazil pod Lašáka. Indiáni ožili a Indrák vyslal i další nebezpečný pokus.

Západočeši se ve 12. minutě dočkali vedení, když Čerešňákovu ránu tečoval nešťastně liberecký obránce Derner. Odpovědět se snažil po objetí branky Valský. Ve 14. minutě Bílí Tygři vyrovnali. Po Bližňákově přihrávce překonal z mezikruží Machovského Dlouhý a hned při své premiéře v play off extraligy se radoval z branky.

Vzápětí mohl při signalizovaném vyloučení vrátit Plzni vedení Kubalík, ale minul. V oslabení měl pak šanci Vantuch a domácí svůj následný tlak také nevyužili. Přesilovku hostů při Kadlecově trestu přerušilo Lakatošovo vyloučení za nafilmovaný pád. Následně šel pykat i Krenželok a Kadlec v přesilovce pěti proti třem rozjásal domácí.

Liberec se ve zbytku oslabení ubránil a ve 23. minutě trefil Bližňákovu skákavou přihrávku od levého mantinelu na pravý kruh ideálně z voleje Radivojevič a vyrovnal. Při Bartovičově trestu hosté odolali, ale ve 26. minutě Plzeň znovu vedla. Po Schleissově průniku po pravé straně zakončil do odkryté branky Preisinger.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Preisinger po krásné spolupráci se Schleissem poslal Indiány do vedení, 3:2 • VIDEO TV TIPSPORT

Plzeň se ubránila při Pulpánově trestu, ale ve 31. minutě Severočeši opět smazali ztrátu. Ordoš se dostal přes Kadlece do úniku a z levého kruhu trefil protější horní roh branky. Za 88 sekund Liberec poprvé v utkání vedl. Bartovič z pravého kruhu střelou přes obránce překonal Machovského mezi betony.

Na přelomu druhé a závěrečné třetiny se Plzeň ubránila 42 vteřin ve třech proti pěti, ale ve 42. minutě Liberec pojistil náskok. Jánošíkovu střelu tečoval domácí bek Němeček a pak ještě lehce Vantuch.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Gól! Tygři odskočili na dvougólové vedení, 3:5 • VIDEO TV TIPSPORT

Plzni se nepodařilo vykřesat naději na zvrat při Jelínkově trestu, ale v dlouhé power play už ano. Nejdříve netrefil prázdnou branku Vantuch a Radivojevič zamířil do tyče. V čase 57:50 se prosadil na druhé straně Lev střelou přes clonu před Lašákem. Na vyrovnání už Indiáni nedosáhli, přestože v posledních vteřinách měl ještě šanci Pulpán.

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Čerešňák (T. Svoboda, Kratěna), 20. Kadlec (Stach, Kratěna), 26. Preisinger (Schleiss, Kvasnička), 58. Lev (Čerešňák, Preisinger) - 14. A. Dlouhý (Bližňák, Vantuch), 23. Radivojevič (Bližňák, Lakatoš), 31. Ordoš (Pyrochta, Vantuch), 33. Bartovič (Ševc, Bližňák), 42. Vantuch (Jánošík, Vitásek). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 7536 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Kvasnička, Pulpán, D. Sklenička - Indrák, Kratěna, T. Svoboda - Lev, Stach, D. Kubalík - Schleiss, Preisinger, M. Procházka - Hrnka, Kracík, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, od 31. navíc Pyrochta - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Lakatoš, Radivojevič - J. Stránský, J. Mikyska, Bartovič - A. Dlouhý, Bližňák, Vantuch. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:59. Čerešňák, 19:35. P. Kadlec, 25:19. Preisinger, 57:50. Lev Hosté: 13:43. A. Dlouhý, 22:32. Radivojevič, 30:50. Ordoš, 32:18. Bartovič, 41:49. Vantuch Sestavy Domácí: Machovský (Hylák) – Němeček, P. Kadlec (A), Kvasnička, Čerešňák, Pulpán (A), D. Sklenička, Frühauf – T. Svoboda, Kratěna (C), Indrák – D. Kubalík, Stach, Lev – Martin Procházka, Preisinger, Schleiss – Koreis, Kracík, Hrnka. Hosté: Lašák (Will) – Ševc (A), R. Šimek, Vitásek, Jánošík, Derner, Mojžíš (A), Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek, Valský – Radivojevič (C), Lakatoš, Ordoš – Bartovič, J. Mikyska, J. Stránský – Vantuch, Bližňák, A. Dlouhý.