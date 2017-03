Rákos: Rozhodly první dva zápasy. Prali jsme se, ale nestačilo to

Dnes jste měli doslova nadosah vyrovnání série. V Chomutově jste vedli 3:1, měli jasně navrch. Místo sedmého zápasu série je ale prohra 3:5 a konec. Proč?

„Protože jsme neproměnili šance ve druhé třetině. Měli jsme tři nebo čtyři samostatné nájezdy a gól to nebyl, já z mého úniku trefil tyčku. Oni z protiútoku snížili a pak po naší chybě v přesilovce srovnali. Ve třetí třetině takovou jednoduchou střelou od modré rozhodli.

Máte vysvětlení, proč jste ani jeden z těch nájezdů nedokázali využít?

„Já trefil tyčku, no. Chybělo málo. Já nemůžu mluvit za kluky, co jeli nájezd. Ale kolikrát to nebylo špatně udělané. Stačilo trefit prázdnou branku, nepovedlo se to.“

Nepodlehli jste v tu chvíli dojmu, že se tady v Chomutově už nemůže nic stát? Třeba třinečtí fanoušci slavili výhru už po první třetině, do kabin vás vyprovázeli skandováním: Sejdeme se v neděli.

„My určitě ne. Druhou třetinu jsme odehráli dobře, akorát jsme nedali ty šance.“

Jak těžké je teď zkousnout, že jako velký favorit končíte už ve čtvrtfinále?

„Není to nic příjemného. Představovali jsme si to jinak. Série se ale asi lámala v prvních dvou domácích zápasech (Třinec oba nezvládl a prohrával v sérii 0:2). Zklamání to je. Ale takový je hokej, je to sport.“

V čem vás Chomutov předčil?

„Těžko říct. Asi nás moc nepouštěli do jejich předbrankového prostoru. To až v dnešním zápase. A to bylo asi nejdůležitější. Nedokázali jsme se dostávat do vyložených šancí. To až dnes, ale neproměnili jsme je.“

Ján Laco byl pro vás hodně velkou překážkou, že?

„Chomutov určitě podržel. Hodně mu pomáhali obránci. Usnadnili mu to.“

Nezaskočil vás Chomutov? Těžce přešel předkolo, vy šli do série jako těžký favorit z druhého místa.

„Nepodcenili jsme je, to v žádném případě. Možná rozhodlo, že byli z toho předkola rozehraní. My trochu déle stáli a pak doma dvakrát prohráli. Jet za stavu 0:2 na led soupeře, to se otáčí hodně těžce. Myslím, že jsme se s tím ještě statečně prali, ale bohužel to nestačilo.

No jo, ale to se dá taky obrátit. Čekalo se, kdy po tak náročném Chomutovu dojdou síly, a ony nedošly…

„Jasně, já to nechci házet na to, že jsme stáli. To vůbec. Ale utekl nám ten začátek, stálo nás to sérii. Po celou sérii jsme taky dělali zbytečné fauly. Ať už v prvním zápase já, nebo v těch dalších zápasech další kluci. V play off to zaprvé stojí síly a zadruhé hrával Chomutov přesilovky dobře.“