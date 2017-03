Laco o vítězství Chomutova: Ukázalo se, jak je důležitá parta

Co stálo za tím obratem v zápase číslo šest?

„Trpělivá hra, nezačali jsme bláznit. S Třincem se už nám podařilo v sezoně pár zápasů otočit, v hlavě tohle trochu bylo. Nakonec nám to vyšlo i teď.“

Ve druhé třetině ale Třinec vedl 3:1, čtyřikrát jeli Oceláři na vás sami. To vypadalo docela divoce, ne?

„Udělali jsme nějaké chybičky, ale nic jsme z toho nedostali, to je klíčové. Asi jsme si za výsledkem víc šli a zaslouženě vyhráli.“

V čem jste byli v sérii lepší než Třinec?

„Z pohledu taktické hry jsme zvládli veškeré těžké momenty. Důležité byly hlavně první dva zápasy v Třinci, ty všechno nastavily.“

Celkem na vás v šesti zápasech šlo přes 240 střel. Jak těžké bylo, když jste se dostával do takové palby?

„Třinec hrál hodně do útoku, tlačil se dopředu. My se snažili bránit a naše defenziva byla hodně vytížená, ale pomáhali jsme si. Já v těch rozhodujících chvílích chytil něco navíc, chlapci zase proměnili nějaké šance... Pomohli jsme si jeden druhému.“

Rozhodlo taky, že jste byli týmovější než Třinec?

„My máme velmi dobrou partu, to důležité je hodně, za tuhle kabinu jsem velmi rád. Nejsme nabití hvězdami, máme tým poskládaný tak akorát, mladí hráči, zkušení... Funguje nám to. Jsme hrozně spokojení, teď i v předkole se ukázalo, jak je parta důležitá.“

Koho by někdy 18 dní zpátky napadlo, že když jste prohrávali s Boleslaví 0:2 v předkole, že budete slavit postup do semifinále. Je to tak?

„No, my věřili stále. (usmívá se) A kdyby ne, prohráli jsme i ten zápas v Boleslavi a teď máme volno. Tohle je play off, potřebujete dotáhnout celou sérii, dokud nevyhrajete rozhodující zápas, není konec.