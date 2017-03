Kapitán Tygrů Radivojevič: Jánko nás podržel, chceme do finále

Bojovali i sami se sebou. Pátý zápas doma ztratili za stavu 3:1, v šestém duelu v Plzni třikrát prohrávali. „Jiná liga, jiný mančaft. Hranice úspěchu hrozně těžká a my jsme ji přešli. Musíme se uvolnit a připravit se na semifinále. Jde se do finiše a chceme si to užít,“ hodnotil po vítězství 5:4 na západní frontě liberecký kapitán Branko Radivojevič. Cesta Tygrů letošním play off není zatím tak sebejistá jako před rokem. Ale z první pasti vyvázli. Jsou v semifinále.

Zápas jste začali tak, jak jste předchozí končili. Poznamenal vstup do šestého utkání předchozí kolaps na vlastním ledě?

„Přišlo mi, že se jakoby bojíme hrát. Ale v kabině jsme měli o první přestávce dobrý proslov, sáhli si všichni do svědomí. Podařilo se nám dát góly, i když oni nám ještě utekli o jednu branku. Vážně klobouk dolů před Plzní. Bruslivý tým, fakt celou sérii hrozně nepříjemní. Jsem rád, že jsme je zvládli a můžeme si aspoň pár dní oddechnout.“

Může to být i plus, protože takové komplikace jste v minulém play off neměli...

„Loni bylo loni, tenhle rok je úplně jiná liga, jiný mančaft. Ale jak říkám, hranice úspěchu je strašně tenká, my jsme jí dneska přešli a můžeme se trošku uvolnit a připravit se na semifinále. Jde se do finiše a my si to jdeme užít.“

Tři z pěti gólů padly po rychlých protiútocích. V nich byl klíč k obratu v šestém zápase?

„Měli jsme brejkové situace, konečně nám to tam padlo. Plzeň musela, trošku znervozněli. Ale stále byli nebezpeční. Člověk si myslel, že už to máme v kapse a byl to boj až do poslední sekundy. Jánko (Lašák) tam vytáhl neskutečný sejv. Byl náš asi znovu nejlepší hráč.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Lašák v posledních sekundách vytáhl úžasný zákrok, Tygři postupují do semifinále • VIDEO TV TIPSPORT

Co jste si pomyslel dvě minuty před koncem, když Jakub Lev snížil na 4:5 a plzeňští hráči dotírali na Lašáka?

„Trošku mě mrzelo, že jsme tam měli šanci dát do prázdné branky, ale nedotáhli to. Pořád to bylo o gól, ale stejně těžké je ten jeden gól dát. Celé dvě minuty jsme se bránili pod tlakem. Ale měli jsme v bráně Jánka a Jánko nás podržel.“

Čeká vás Chomutov, další tým, který postoupil z předkola, rozehraný...

„Myslím, že teď už to je jedno. Oni se dostali na nějakou vítěznou vlnu, do euforie, je to pro ně velký úspěch. Taky si oddechnou, začínáme stejně. Budou mít pauzu jako my. Připravíme se na ně. Velmi těžký soupeř, ale chceme jít do finále.“