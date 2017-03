Děkuju za podporu, vzkázal Kratěna. Ale o konci kariéry nemluvil

Padli. Ale se ctí. A se vztyčenou hlavou. „Jsem hrdý na mužstvo, jak jsme to odehráli, jak jsme se k tomu postavili,“ říkal plzeňský kapitán Ondřej Kratěna. Plzeňští hokejisté sice s Libercem prohráli 4:5 a ve čtvrtfinále prohráli 2:4 na zápasy, ale favoritovi srdnatě čelili. A bude 39letý veterán pokračovat v kariéře? To zatím neprozradil.

Fanoušci ho opět skandovaným pokřikem vybízeli, aby hrál dál. Útočník, jenž je s osmi tituly historickým rekordmanem, stál na ledě. A lidem zamával. Ale jestli skutečně bude hrát dál, neprozradil.

Nemohl tohle být pro vás poslední zápas kariéry?

„Byl to poslední zápas sezony.“

A jaký byl?

„Hodně těžký, jako všechny v sérii. Jsem hrdý na mužstvo, jak jsme to odehráli, jak jsme se k tomu postavili. Byl to krásný zápas.“

Co nakonec podle vás rozhodlo?

„Že jsme nepřidali ještě nějakou branku navíc. Nechali jsme soupeře dotáhnout, potom jsme ho pustili do vedení. Ale dělali jsme, co jsme mohli.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Obrat v utkání! Bartovič se trefil na 3:4 • VIDEO TV TIPSPORT

Nebyl jste až překvapený, jak se vám po náročném předkole dařilo favoritovi vzdorovat?

„Předkolo s Vítkovicemi nás posílilo, dokázali jsme, že na to máme. Postavili jsme se Liberci čelem, hráli jsme to, na co jsme měli. Nechali jsme tam maximum.“

Sezona byla hodně náročná, v jednu chvíli jste byli u dna tabulky. Bylo to hodně psychicky těžké?

„Bylo. Sezona byla taková, jakou jsme si ji udělali tím strašným začátkem. Ale ten konec už jsme odehráli na maximum.“

Co jste říkal na fanoušky, kteří vás opět přesvědčovali, abyste v kariéře ještě pokračoval?

„Tímto jim děkuju, podpora mě těší.“

A vyslechnete je?

„Je pár minut po posledním zápase sezony, v hlavě mi něco běží, uvidíme.“

A jak hodnotíte 17letého obránce Davida Kvasničku, jenž prožíval premiérové play off?

„Hrál skvěle, parádně. Klobouk dolů před jeho výkonem.“

A nechyběly vám naopak góly od kanonýra Dominika Kubalíka, jenž se ve čtvrtfinále trefil jenom jednou?

„My jsme v tom byli společně, jsme tým, my ostatní jsme ho mohli zastoupit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:59. Čerešňák, 19:35. P. Kadlec, 25:19. Preisinger, 57:50. Lev Hosté: 13:43. A. Dlouhý, 22:32. Radivojevič, 30:50. Ordoš, 32:18. Bartovič, 41:49. Vantuch Sestavy Domácí: Machovský (Hylák) – Němeček, P. Kadlec (A), Kvasnička, Čerešňák, Pulpán (A), D. Sklenička, Frühauf – T. Svoboda, Kratěna (C), Indrák – D. Kubalík, Stach, Lev – Martin Procházka, Preisinger, Schleiss – Koreis, Kracík, Hrnka. Hosté: Lašák (Will) – Ševc (A), R. Šimek, Vitásek, Jánošík, Derner, Mojžíš (A), Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek, Valský – Radivojevič (C), Lakatoš, Ordoš – Bartovič, J. Mikyska, J. Stránský – Vantuch, Bližňák, A. Dlouhý.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Liberec: Lev vystřelil naději, trefil se na 4:5 • VIDEO TV TIPSPORT