Další zářez kouče Růžičky: Mám tady chlapy, kteří vydrží hodně

V čem jste Třinec předčili?

„Musím smeknout před hráči, jak v téhle sérii, tak v předkole nechali všechno. Je vidět, že tenhle tým má velkou sílu. Vynikající formu má brankář Jánko Laco, myslím, že nehrajeme špatně vzadu. Naše mužstvo je hodně bojovné, semknuté, v kabině mají kluci výbornou partu. Vypjatá utkání pak právě tohle rozhoduje.“

Dokázal jste Chomutov probudit proti Mladé Boleslavi, teď jste vyřadili favorizovaný Třinec. Berete to i jako svůj trenérský úspěch?

„Nevím, to je asi náhoda. (usměje se) Hokej je o štěstí a o smůle. Když mluvíte o smůle, tak se to třeba blbě poslouchá i vysvětluje. Jenže bez štěstí se neobejdete. Podívejte se na poslední zápas s Třincem. Oni dali za stavu 2:3 tyčku. Místo, aby oni vedli o dva góly a uklidnili se, nic z toho nebylo a my ke konci třetiny dali na 3:3. Rozhodují hrozné drobnosti, zápasy jsou vyrovnané, celá extraliga byla letos taková.“

Má tým ještě síly, aby se vymáčknul ještě v semifinále?

„Uvidíme. Vidím, jak jsou kluci utavení, nechávají na ledě všechno. Ale o tom hokej je a to je na něm asi to nejhezčí. Mám tady chlapy, kteří vydrží hodně, jsou trénovaní a hodně dobře. Musí zvládnout spoustu zápasů a na regeneraci mají málo času. Těžko předbíhat, co bude, půjdeme na Liberec, který je hodně silný. Samozřejmě, že chcete, aby tahle cesta nekončila, ale vždycky je to o dvou týmech, co proti sobě na ledě stojí.“

Nezaráží vás, že váš tým ty síly vždycky v sobě nějak vyštrachá?

„Je to o kondici a o hlavě. Když vyhráváte, nakopne vás to. Ale zase těch prodloužení bylo hodně, dostane vás to.“

Bylo to vidět, po první třetině šestého zápasu se zdálo, jak vaši hráči tahají nohy, všude jsou o krok pozadu. To našli nové plíce?

„Pak jsme to rozjezdili, únava se nějak vytratila. Teď máme týden volno, je dobře, že si malinko orazíme a vletíme do semifinále rovnýma nohama.“