Chomutovský zázrak! Pět hvězd, které táhnou Piráty za senzací

Chomutov je největším překvapením probíhajícího extraligového ročníku • FOTO: sport Byli na kolenou. Po dvou debaklech, které hokejisté Chomutova utrpěli v předkole play off od Mladé Boleslavi, by na svěřence Vladimíra Růžičky sázel asi jen hodně velký fantasta. Piráti však dokázali téměř nemožné. Potom, co otočili ztracenou sérii s Boleslaví, vyřídili ve čtvrtfinále i jednoho z největších favoritů na titul Třinec. Jaké jsou největší opory chomutovského klubu?

IVAN HUML (35 let)
POST: útočník ZÁKLADNÍ ČÁST

zápasy: 51

body: 40 (18+22) PLAY OFF

zápasy: 11

body: 12 (4+8) Co má za sebou: 49 zápasů za Boston, pár akcí s reprezentací, dva tituly ve Finsku, kde hrál 7 a půl roku, ve Švédsku působil rok a půl.



Typ pro play off. Když mu narostly vousy, je ještě mnohem dominantnější než v základní části. Válečník! Nepotřebuje dechberoucí rychlost, on hlavně ví, kde se má pohybovat. Velký lídr.

JÁN LACO (35 let)
POST: brankář ZÁKLADNÍ ČÁST

zápasy: 44

úspěšnost zákroků: 90% PLAY OFF

zápasy: 11

úspěšnost zákroků: 93,2% Co má za sebou: Stříbro na MS se Slovenskem, titul nejlepšího brankáře šampionátu, 5 let v KHL, olympiádu v Soči.



Klidnějšího brankáře v extralize asi nenajdete. Nebude skákat s rukama nad hlavou, když předvede super zákrok, ani se nesesype z inkasovaného gólu. Zkrátka jen chytá. A v play off brutálně dobře.

JAN RUTTA (26 let)
POST: obránce ZÁKLADNÍ ČÁST

zápasy: 46

body: 32 (8+24) PLAY OFF

zápasy: 11

body: 8 (2+6) Co má za sebou: Juniorský titul s Chomutovem, druhý rok po sobě objíždí reprezentační akce.



Čím je starší, tím je rodák z Písku lepší, roste. Zlepšuje se hlavně při obranných povinnostech, nahrát na gól, nebo vypálit uměl vždycky. Teď je víc a víc komplexnějším obráncem.

MICHAL VONDRKA (34 let)
POST: útočník ZÁKLADNÍ ČÁST

zápasy: 51

body: 46 (23+23) PLAY OFF

zápasy: 11

body: 8 (5+3) Co má za sebou: Bronz z MS, čtyři finále extraligy, jeden titul se Slavií, tři sezony v KHL.



Velký lídr, který navenek působí spíš tiše. Udrží puk, ubrání, co je potřeba, navíc přihraje do šance a z ničeho si při svých zkušenostech nesedne na zadek. Chlap, kterého si přejete mít v šatně.