170 korun vs. 450 korun. Fans Komety běsní kvůli dvojí ceně vstupenek

Vstupné do sektorů na stání v hradecké Fortuna Areně bylo stanoveno vedením Mountfieldu na 170 korun na první dvě semifinále. Za tuto částku si však mohou vstupenky zakoupit pouze fanoušci hradeckého klubu.

Pro fanoušky hostí čili brněnské Komety činí cena vstupenky na stání o 280 korun více, tedy 450 korun. Na oficiálních internetových stránkách Mountfieldu HK není o této zvýšené ceně žádná zmínka, skutečnost potvrdil na www.mountfieldhk.cz generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček.

"Ceny do sektoru hostí jsme nastavili ve stejné výši, jako budou mít naši fanoušci na stání v Brně," napsal do diskuzního fóra, kam mu fanoušci mohou, pokud zachovají neurážlivou formu svého dotazu, psát, GM Kmoníček.

Kde je tedy problém? Vstupenka na 3. a 4. čtvrtfinále proti Hradci, které uvidí fanoušci v Rondu 2. a 3. dubna, stojí na stání 450 korun a je shodná jak pro příznivce Komety, tak pro fanoušky Mountfieldu. Místenka na sezení vyjde ve volném prodeji na 750 korun.

Fans Komety mimo sektor můžou být vykázáni

V diskuzi Kmoníček odpovídal i na dotazy týkající se umístění brněnských fans mimo sektor vyhrazený pro hostující fanoušky.

"Není pravdou, že budeme příznivce brněnské Komety pouštět kamkoliv na stadion. Co se týká vstupenek na sezení, tak v tomto ohledu jsme zčásti benevolentní tak, jako většina ostatní klubů. Pokud se přijde podívat na zápas rodina, která bude fandit hostujícímu týmu, rozhodně ji nebudou pořadatelé vyhazovat pryč. Na druhou stranu, při vyhodnocení rizikové situace jsme oprávněni fanoušky vyprovodit ven ze stadionu bez náhrady na vstupném. Pokud si příznivci Komety zakoupili vstupenky na klasické stání, budou do haly vpuštěny až poté, co se naplní jejich sektor, a to jen v omezeném počtu, který by jej doplnil. Pořadatelé ve spolupráci s policií zajistí situaci tak, aby byly oba fanouškovské tábory řádně odděleny," napsal absolvent VŠE v Praze Kmoníček.

Vstupenky do sektoru "Stání hosté" nejde zakoupit po internetu ani v běžné distribuční síti, ale pouze prostřednictvím fanklubů obou týmů. Běžným brněnským fanouškům tedy nezbývá - pokud chtějí utkání sledovat v hledišti - zakoupit si vstupenku do sektoru stání pro domácí. V souvislosti s celou kauzou byla brněnskými fanoušky podána stížnost k České obchodní inspekci pro cenovou diskriminaci.

A jaká bude na semifinále návštěva? V neděli hradecký klub zveřejnil na svém oficiálním facebookovém profilu příspěvek, kde prozradil, jaký je o vstupenky zájem. "Vstupenky jdou na dračku! Na 1. semifinále je na pokladnách už jen 1000 lístků, na 2. semifinále 1200," stojí na facebooku Mountfieldu.

Semifinálová řežba nejen díky kauze s lístky slibuje dramatickou podívanou, v základní části třikrát vzájemné střetnutí vyhrála Kometa a jedno vítězství urval Hradec.

"Jsme hladoví, chceme jít dál, nejlépe až na vrchol. Na druhou stranu je třeba se oprostit od emocí, podívat se reálně na sílu dalšího soupeře. Kometa je fantastický tým. Ale i kdybychom nafasovali jiný, nic lehkého by nás nečekalo. Vzdávám hold i Chomutovu, jakým způsobem se dostal do semifi nále a moc jsem ocenil i Plzeň, jak houževnatě vzdorovala Liberci. Čeká nás skvělý vrchol sezony,“ nechal se v pondělním vydání Sportu slyšet šéf hradeckého klubu Miroslav Schön.