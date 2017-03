TOP 10 příběhů play off: Marná Sparta, Štichův blikanec i flastry

V předkole a čtvrtfinále se odehrálo plno zajímavých momentů • FOTO: Koláž: iSport.cz Play off není jen o výsledcích a gólech. V téhle fázi jsou hlavním tahákem i silné příběhy, které se prolínají jednotlivými sériemi. Některé naštvou, jiné pobaví. Nad jízdou Chomutova zase jen otevíráte pusu a nechápete, kde se v něm ta síla vzala. Deník Sport vybral 10 událostí, které v něčem zahýbaly čtvrtfinálovými sériemi a předkolem. Je to ale jenom předkrm, to nejlepší slibují bitvy o titul.

10. Nudný rytíř Vítek Zklamaný Patrik Bartošák, sérii měly Vítkovice skvěle rozehranou • Foto ČTK Vítkovice pod vládou Jakuba Petra nebavily v základní části, a to samé platilo v play off. Tým hrál slušně dozadu, ale celkově nudil. Připomínal šedivý panelák, kolem něhož projdete, jenže neurazí, nenadchne... Prostě tam jen stojí a vy jdete dál, nic víc. „Neúspěch to nebyl, ale spíš odrazový můstek pro další sezony,“ ve svém klasicky optimistickém tónu hodnotil sezonu trenér Jakub Petr, když jeho tým vypadl v předkole s Plzní přesto, že vedl na zápasy už 2:0. Pro takový klub s mocnou Ostravou za zády to neúspěch být ale musí. Zase nevystoupil ze své klasiky posledních let, kdy končí mezi 8. a 11. místem. Kouč Petr má pořád kolem sebe auru úspěšného muže, jenž svojí odborností a zápalem pro věc umí nakopnout tým k dobrému výsledku. V tom případě je na čase...

9. Béda stavitel i ničitel 720p 480p 360p 240p REKLAMA Způsob hry v play off Bedřichu Köhlerovi sedí • VIDEO TV TIPSPORT Hradec si poprvé ve své historii vybojoval právo bojovat o medaile. Nejvíc podceňovaný hrdina čtvrtfinále s Litvínovem? Dvaatřicetiletý útočník Bedřich Köhler. V pěti zápasech posbíral šest bodů, ale to není úplně to hlavní. Svým zápalem dovede nakazit ostatní. „Je to soutěž za odměnu, nikdo nechce hrát spodek. Hraje se tvrdě, nádherně, možná je to i trochu silovější, a to mi asi sedí,“ říká o hokeji v play off. Tohle je jeho rybník a on je v něm ta velká a zlá ryba. Skáče do střel, sráží se, ničí šance soupeře. Když se ale při vlastních přesilovkách postaví před branku, připomíná almaru, se kterou nehne ani rolba. Vyrojily se spekulace, jak by Zlín moc stál o to, aby se statný chasník vrátil zpátky, že z něj udělá lídra týmu. Odpověď Mountfieldu: Nechte si zdát!

8. Bu, bu, bu, rozhodčí, dostaneš na *** 720p 480p 360p 240p REKLAMA Totální ZKRAT Šticha! Rozjel se na rozhodčího, pak o bránu rozmlátil hokejku • VIDEO TV TIPSPORT Držte mě, nebo ho zabiju! Tak nějak vypadala scéna ze zápasu Chomutov-Mladá Boleslav. David Štich si v klidu vybíral hokejku, se kterou si půjde sednout na trestnou lavici za faul na chomutovského Humla. Jenže jakmile se domákl, že dostal trest na 5 minut a do konce zápasu, začal v něm jeho klasický permoník bušit na kovadlinku. A kdyby na něm dva čároví rozhodčí neviseli, nejspíš by hlavního zašlapal to ledu. „Pravidla ledního hokeje kvalifikují jako přestupek napadání rozhodčích již prokázaný pokus o fyzický střet,“ uvedl ve svém verdiktu šéf disciplinárky Karel Holý a divochovi napařil 15 tisíc pokutu a tři zápasy stop. A ta hokejka, kterou si Štich vybral? Svoji roli taky měla. Při odchodu do kabin ji bek pečlivě rozštípal o branku.

7. Adieu, Oceláři, a hezkou dovolenou Tohle se nečekalo, druhý tým základní části skončil • Foto Barbora Reichová (Sport) Při kritice během základní části Třinečtí hráči kolikrát zuřili. „Sakra, proč nám fanoušci nadávají, proč po nás média jdou? Vždyť jsme druzí, tak co je,“ to bylo cítit z každé druhé odpovědi. Takže, co je? Tým připomínal pacienta v kómatu. Žil, ale když ho v play off odpojili od přístrojů, nezvládl to. Vypadl s Chomutovem ve čtvrtfinále 2:4 na zápasy. „Zkušení hráči, které máme, se měli víc prosazovat,“ poznamenal trenér Vladimír Kýhos. V play off byli vidět mladíci Cienciala a Jašek, taky náhradní brankář Hamerlík si vedl slušně. Čekali jste Irgla nebo Redenbacha? Ti mohli jen z venku leštit plexi, jak se na zápasy dívali v civilu. Zklamal i Jakub Petružálek. Tomáš Netík s Martinem Růžičkou aspoň dřeli, ale to je v play off norma, góly nedávali. Klub má neomezené možnosti, ale ukázal hodně nízký výkonnostní strop.

6. Chomutov vyskočil z hrobu 720p 480p 360p 240p REKLAMA Ivan Huml je tahounem mužstva • VIDEO TV TIPSPORT O tomhle se bude mluvit ještě hodně dlouho. Chomutov začal předkolo play off doma otřesně, prohrál s Mladou Boleslaví 1:7 a 1:6. To si dres Pirátů vzali na sebe rybníkáři z odborářské ligy? Tak zoufale parta Vladimíra Růžičky vypadala. Pomalá, bez zájmu, kvalita už někde na dovolené v Dubaji... Ivan Huml pak mezi novináři spustil, jak to byly dvě děsné lekce a že může fanouškům slíbit, že v Boleslavi to bude jiné. Bylo. „Vím, že si třeba řeknete, že to jsou klišé, ale my si v kabině říkali, není čas na nějaké, s prominutím, kecy, ale potřebujeme nechat na ledě srdce. O tom to bylo,“ chrlil ze sebe Huml poté, co Piráti snížili na 1:2. A pak to šlo dál. Druhá výhra, třetí a velká sláva. Boleslav měla Piráty namazané na chlebu, ale nedokázala ho sníst. Postoupil Chomutov.

5. Nebudu se vyjadřovat. Ne? Ale jo… Tady máš flastr Dával si pozor, ale Vladimíra Kýhose přesto pokutu dostal • Foto Barbora Reichová (Sport) Třinecký kouč Vladimír Kýhos po čtvrtém utkání čtvrtfinále pravil: „Já nic hodnotit nebudu, protože bych se nedoplatil. Po tom závěru, po tom, co se tady událo. Ať si každý udělá obrázek sám.“ Útočník Rostislav Marosz se připojil: „Bohužel dneska rozhodly trochu jiné faktory. Každý ať si to vezme, jak chce.“ Co mají oba výroky společného? Kdybyste tápali, vězte, že dehonestují práci extraligových rozhodčích, neboť je zakázáno se v den utkání k jejich činnosti vyjadřovat. A že páni v pruhovaném nebyli zmíněni v jediném výroku? Nevadí, na rafinovaného šéfa soutěže si s jinotaji nepřijdete. A tak ředitel extraligy Josef Řezníček rozdal dvě pokuty po deset tisících. Zda ji Marosz uhradí, anebo deset „talířů“ položí na jiný stůl, těžko odhadovat, Kýhosovi však věříme, že nezaplatí. Bude se bránit i civilní cestou.

4. Výborného drsná rozlučka s kariérou Tato sezona byla pro Františka Výborného skutečně náročná • Foto ČTK Své boleslavské chráněnce dovedl v předkole k vedení 2:0 v sérii nad Chomutovem. Po výsledcích 7:1 a 6:1 venku si František Výborný činil oprávněné nároky na čtvrtfinále. Upřímně, myšlenky sklouzávaly ještě dál. A pak se všichni nestačili divit, jak Piráti kradou trenérskému bardovi skoro jistý postup. Mladá Boleslav se sesypala z vyhlídky na křehký Třinec a po loňském semifinále musela polykat drsnou projížďku výtahem směrem dolů. I když, podle všeho toho v Boleslavi nebyli úplně všichni na prášky. Jak se pár dnů po vyřazení na stránkách Sportu vyznal hlavní kouč, kabina BK byla letos toho ražení, že se mnozí už těšili na dovolenou. Sečteno a podtrženo, Výbornému se ulevilo, když se s majitelem Plachým domluvil v předstihu na odchodu. „Bylo to pro mě vysvobození, tahle sezona mi dala zabrat,“ uznal 63letý vlastník tří titulů se Spartou.

3. Létající Plzeň, rýpal Pešán Lakatoš přijde o deset procent z platu • Foto sport Vlastně se není čemu divit. Šéfuje jim Straka? Šéfuje, tak co jiného čekat od Plzně, než že bude po ledě létat. Ale vážně. Jak známo, play off nerozhodují pouze výkony na ledě, pomoci si musíte i v zákulisí, hodí se pošťouchnout soupeře v novinách. Filip Pešán v tom umí chodit. Hned po druhé partii s Plzní obvinil hráče Škody z přihrávání faulů. „Plzeň v těchto fázích začíná nabírat dech. Takhle skvěle hrající tým to nemá zapotřebí,“ pravil kouč obhájců titulu a jeho protějšek Ladislav Čihák lapal po dechu. „Hráče určitě nenabádáme, aby simulovali. To bych se hanbou propadl,“ kontroval. Pešán se nenechal, znovu ve stejném duchu se ozval i později, kdy jeho týmu začalo téci do bruslí. Celé kauzičce dodal vtipnou tečku liberecký útočník Dominik Lakatoš, který vyfasoval pokutu za teatrální pád.

2. Bránkoviska patří Slovákům 720p 480p 360p 240p REKLAMA Slovenští gólmani září, v akci Lašák • VIDEO TV TIPSPORT A toto má čo znamenať? Slovenští brankáři podnikají mimořádný nálet na extraligová brankoviště, opanovávají všechna čtyři semifinálová. Ján Lašák v Liberci, Ján Laco v Chomutově, Patrik Rybár v Hradci a Marek Čiliak v Kometě. Kde jsou Češi? Na střídačkách, v cizině, anebo na dovolené. Pro tuzemské kluby je nákup na Slovači oblíbenou činností. Generální manažeři zhusta sázejí na příznivý poměr cena/výkon, už méně se zaobírají újmou, která dopadá na český hokej. „Něco to o výchově našich brankářů svědčí,“ říká legenda Jiří Holeček. „Anebo o tom, že našim mladým se nedává šance. Trenér se bojí dát mladého gólmana do branky, kdyby mu to nevyšlo a neměl výsledky, bude odvolán. A proti svým zájmům nepůjde. To je špatná cesta.“

1. Rudá (už zase) není dobrá Zklamaní sparťané po prohře s Kometou • Foto Michal Beránek (Sport) Na evropském bále tančili jako diví, vytancovali si finále Star Dance v rámci Champions League, padli těsně pod vrcholem. Skvělá reklama českého hokeje v podání Sparty. Domácí play off? Pánové v rudých kvádrech si pletli kroky, vzadu předvedli tuctovou mazurku, a když se schylovalo k tangu, brkali, nestíhali tempo Komety a složili se už po čtyřech tanečních večerech. Sparťanům došel dech, trenéru Kalousovi nápady, a blamáž byla na světě. Kdo odnese další zklamání v nekonečné řadě? Asi kosmeticky pár hráčů, tím to však nejspíš hasne. Kouč dostane šanci dodržet druhou půlku kontraktu a Petr Bříza, vystupující jako vlastník klubu, na konci léta přednese další pohlednou vizi.