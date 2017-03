Čáslava je zpět! Po drsném zranění chce pomoct Pardubicím v baráži

"Sám jsem si říkal, že mám po sezoně. Říkal jsem si: 'Letos je to konečná'. Ale teď po měsíci věřím, že se na led ještě v této sezoně vrátím a pomůžu týmu, abychom baráž o extraligu zvládli úspěšně," uvedl Čáslava v rozhovoru pro magazín Naše nemocnice, který vydává Nemocnice Pardubického kraje.

Sedmatřicetiletý bek se zranil 15. února. Čáslavu při jeho snaze přejít útočnou modrou čáru atakoval kanadský bek a loktem jej trefil do obličeje. "Otřes mozku, těžké podvrtnutí krční páteře, zlomený nos, vyražené zuby, zlomené zubní čepy, překousnutý jazyk a samozřejmě nějaké řezné rány," popsal Čáslava svá zranění.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - Chomutov: Dvakrát zlomený nos a otřes mozku! Flemming loktem zboural Čáslavu • VIDEO TV TIPSPORT

Disciplinární komise Flemminga za faul dodatečně netrestala, neboť si Čáslava podle názoru jejího předsedy Karla Holého a dalších členů mohl za následky částečně i sám. S tím však zástupci pardubického klubu ani samotný hráč nesouhlasili.

Čáslava se již zkušebně zapojil do tréninku. "Především je důležité, aby byla v pořádku krční páteř a neměl jsem žádné následky po otřesu mozku. Zatím to vypadá dobře. A jsem rád, že lékaři to vidí stejně. Z toho jsem měl obavu," uvedl Čáslava, jenž se v lednu stal minoritním vlastníkem klubu.

Baráž odstartuje v úterý 28. března a prvním soupeřem Dynama budou České Budějovice.