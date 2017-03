Šéf Mountfieldu: Proč je Bednář jako Jágr a áčko má jeden záchod

Tři roky po sobě měl těžké jaro, hradecký Mountfield hned na prvním zátarasu padl. Vstup do semifinále extraligového play off vyšel až letos, po odstranění příliš hodného Litvínova. Kdo za změnou zvyklostí stojí? „Náš vůdce Jarda Bednář,“ vypálí Miroslav Schön, šéf klubu. A s pýchou oznamuje, že 40letého kapitána udrží v týmu i nadále. „Plácli jsme si na další sezonu,“ mne si ruce.

Úterní noc pod Bílou věží se proměnila v jeden velký happening. Restaurace neřešily provozní dobu, historický počin se v královském městě slavil do rána. Jako jinde titul. „Užil jsem si to neskutečně. Euforie, štěstí a nadšení… Na tohle jsme tu čekali čtyři roky, stálo mě to obrovskou porci úsilí, času i peněz. Ale teď mám obrovskou radost,“ vykládá Miroslav Schön, nejvyšší figura klubu, spolumajitel společnosti Mountfield.

A končit asi nechcete. Tedy se sezonou…

„Samozřejmě, že ne. Byť postup do druhého kola považuju za úspěch, stále platí, co jsem řekl bezprostředně po utkání fanouškům, pro nás play off začíná právě teď! Jsme hladoví, chceme jít dál, nejlépe až na vrchol. Na druhou stranu je třeba se oprostit od emocí, podívat se reálně na sílu dalšího soupeře. Kometa je fantastický tým. Ale i kdybychom nafasovali jiný, nic lehkého by nás nečekalo. Vzdávám hold i Chomutovu, jakým způsobem se dostal do semifinále a moc jsem ocenil i Plzeň, jak houževnatě vzdorovala Liberci. Čeká nás skvělý vrchol sezony.“

Prolomili jste premiérovým postupem psychologickou bariéru s tím dojmem, že odteď bude Mountfield hrát play off bez nervů a s čistou hlavou?

„Ti kluci podle mě psychologickou bariéru neměli, současný mančaft je zase o něco jiný, než bývaly předchozí. Naším obrovským štěstím, byť to v pravém slova smyslu není klika, je, že máme v kabině skutečného vůdce. A to je Jarda Bednář.“

V Hradci nastupoval už loni, tehdy ještě neměl vše pevně v rukách jako teď?

„Loni byl nováčkem, už tenkrát měl u kluků respekt, měl jim co říct, ale až v této sezoně, s kapitánským céčkem na dresu, je tou osobou na správném místě. Jarda nenávidí porážky, chce vyhrávat, i ve svých čtyřiceti je naším nejlepším hokejistou a má obrovský kredit. Náš klub učinil zásadní krok jeho angažováním.“

Až to vypadá, jako by ho céčko zrychlilo na ledě…

„Mám stejný dojem. Hele, Jarda ve čtyřiceti bruslí, sráží se, a jakmile se srazí on, sráží se všichni. Jde zkrátka příkladem. Jako Jágr. Jarda je hradecký Jágr.“

Díky za titulek. Dává logiku, abyste si svého lídra uvázali na třetí sezonu v řadě. Dopadne to?

„Dává to logiku. Myslím, že to na tomto místě mohu prozradit. Ačkoli smlouvu podepsanou nemáme, s Jardou jsme si podali ruku a plácli na další spolupráci.“

Logiku to má i pro Bednáře, v kabině Mountfieldu se usadil, na place září. Jinde by si svoji pozici zase musel kolíkovat. Šla debata s ním hladce, anebo je kapitán přísným vyjednávačem?

„S Jardou jsme měli dohodu, že si povíme koncem února. On totiž zastává názor, že v téhle době musí vědět, zda ho hokej baví a jestli mu jezdí nohy, jak sám říká. Takže jsme si sedli, přátelsky se pobavili a dohodli se. Přiznám se, že bych Jardu rád ukecal na další dvě sezony, ale to mi dal košem… (usmívá se) Příští sezonu však rozhodně stráví s Mountfieldem.“

Zrovna v tomto je Bednář Jágrovi podobný, je lepší uzavírat několik ročních kontraktů než víceletý a pak se v půlce delší smlouvy trápit.

„Jarda je takový formát, že bych se s ním absolutně nebál podepsat na dva roky. A i kdyby měl v průběhu kontraktu pocit, že už na to nemá, přišel by za mnou a velice férově bychom se dohodli na ukončení smlouvy. Já si ale stejně myslím, že Bedýnka bude jezdit po ledě do pětačtyřiceti jako Jágr nebo Růča (Martin Ručinský).“

Přitom se předloni po nástupu na novou štaci obával, abyste ho jako zkušený myslivec na konci sezony nezastřelil…

„A vidíte, dopadlo to dobře. Je veřejným tajemstvím, že jsme s Jardou kamarádi, máme společné hobby. Ale hlavně, Jarda je naprosto čestný člověk a má moji absolutní důvěru.“

Pešán je typ sebejistého kanadského kouče

Mladé Boleslavi jste loni sebrali Richarda Jarůška, neobyčejného hokejistu, reprezentanta, s nímž kouči nenajdou hned společnou řeč. Vám se transfer vyplatil, ovšem trenéru Sýkorovi se asi občas rosí čelo, nebo ne?

„Richard je kapitola sama pro sebe. Neskutečně ambiciózní hráč, s jednoznačnými kvalitami, dobrý kluk do kabiny. Ale zároveň hráč, který musí zapracovat na disciplíně, poslouchat trenéra a hrát jeho systém. Vždy a za každou cenu. Tím pádem dát do hry více kolektivního ducha. Toto všechno u Richarda neplatilo v základní fázi sezony, přišlo to až v play off . A na jednu malou chvilku se ta nekázeň objevila i v pátém utkání s Litvínovem, kdy za stavu 5:0 podlehl vítězné euforii a systém opustil. Zaregistroval jsem rychlou reakci trenéra, který ho ze dvou, tří střídání stáhl, aby se uklidnil.“

Druhý den po vyřazení Litvínova jste oznámili pokračování koučů Václava Sýkory a Pavla Hynka. Čekali jste s dohodou, až jak si povedou v sérii?

„Nemělo to souvislost. Opravdu ne. Trenérské kontrakty na příští sezonu byly podepsány už před play off , pouze jsme se dohodli na pozdějším zveřejnění. Nečekali jsme na výsledek proti Litvínovu. Jde o totožný příklad jako loni, kdy měl možnost uzavřít smlouvu Vláďa Kýhos, měl ji připravenou, avšak nepřišel si pro ni. Teď si říkám, vše zlé je k něčemu dobré. Se současným realizačním týmem jsem spokojený a těší mě, v jakém složení funguje.“

Nosíte si v hlavě trenérská jména, která byste jednou do Hradce chtěl přivést? Je třeba sledovat nejen hráče, ale i kouče.

„To souhlasím. Nicméně, v současném obsazení nevidím v extralize trenéra, o kterém bych mohl na sto procent říci, že je mým šálkem kávy. To tvrdím s vědomím toho, že mám poměrně rád Jirku Kalouse, že si vážím Františka Výborného. Na druhou stranu, součástí našeho realizačního týmu je i Tomáš Martinec. Mladý trenér, Hradečák, nabírá zkušenosti. Uvidíme…“

Velké jméno si v Liberci udělal Filip Pešán, už i nový kouč reprezentační dvacítky. Ten by vám do Hradce nepasoval?

„Pan Pešán je velmi zvláštní člověk a velmi zvláštní trenér.“

V čem?

„Věkem, přístupem. Když ho pozoruju na střídačce, já vám nevím… Je prostě jinej.“

Možná proto je úspěšný, ne?

„Úspěšný je, souhlasím, skládám veškerou svou úctu. Ale taky je jinej. Takový ten typ sebevědomého kanadského kouče. No, můj šálek kávy to fakt není. Nicméně, Liberec považuji dlouhodobě za organizaci, budící respekt, minimálně už nějakých deset let. Za poslední rok to dotáhli téměř k dokonalosti. Pořád si však myslím, že jsou porazitelní.“

Nepramení jistá averze vůči Pešánovi od lednového utkání s Libercem, kde kouč Tygrů na adresu kroků hradeckého vedení prohlásil, že degraduje soutěž?

„Já ho osobně neznám, ale z mého pohledu si může blábolit, co chce.“

Jen připomenu, že tehdy jste pár vteřin po vypjatém utkání nechal v „přímém přenosu“ oznámit do reproduktorů, že do konce sezony vetujete sudího Pešinu a trenér Pešán na tiskovce uvedl svůj pohled na věc. Klub následně dostal pokutu. Má to pro vás cenu takhle hrotit?

„Jsem už takový. Nemám ovšem dojem, že v takových situacích reaguji v nějakých extra emocích.“

Jde o to, že parta rozhodčích nemusí zapomenout a pak se to může otočit proti Hradci.

„Hele, pokud vidím, že sudí zápas odpískal blbě, ale jen na základě nějaké kraviny a je špatný na obě strany, cloumá se mnou naštvání, ale nepůjdu ho vetovat. Něco jiného je, pokud tam zlý úmysl sudího cítím a vnímám snahu o poškození týmu. Pak se ozvu hned. Já rozhodně nesouhlasím s pravidlem o mlčenlivosti vůči rozhodčím v den utkání. Taky se ví, že ho nerespektuju a dostávám za to pokuty. Ale povězte mi, co je to platné těm, kteří regule dodržují, naposledy třineckým Kýhosovi a Maroszovi.“

Není jim to platné nic.

„Ti se k rozhodčím po utkání nevyjádřili a stejně pokutu dostali. Považuju to za naprostou nespravedlnost.“

Čili o poučení tu nebude řeč?

„Ne. Já se ozývám se už jen kvůli našim fanouškům a hráčům. Oni potřebují vědět, že se jich vedení zastane. Musí vidět, že mi napáchané příkoří není jedno. Krom toho dotyčného rozhodčího vlastně chráním.“

Čím?

„Onehdy se jednomu sudímu nepovedlo utkání, ale nevetovali jsme ho, neviděli jsme v jeho počínání úmysl, pouze nezkušenost. Výsledkem bylo, že si na něj fanoušci počkali před stadionem a dostal s prominutím přes hubu. Kdežto po odstřelení sudího naší vetací jsou fanoušci spokojeni a už se nic dalšího neděje.“

Nevyvinete na půdě APK nebo mezi šéfy klubů snahu „náhubkový zákon“ zrušit?

„I vzhledem k tomu, jak jste mi tu citoval pana Pešána, mám dojem, že jsem v této záležitosti osamocen. Přitom pravidlo rozhodčím nepomáhá. Nevidím důvod, proč by trenér po utkání nemohl zmínit, co se mu nelíbilo na výkonu rozhodčího. A proč by sudí nemohl následně reagovat na telefonu, nebo delegát utkání? Na tom není vůbec nic špatného. Současné napětí by se uvolnilo.“

Ačko má v kabině jeden záchod

Hradec se dere nahoru, je vaším cílem usadit ho dlouhodobě mezi absolutní špičku? Anebo vám vyhovuje pozice černého koně v mírném odstupu za těmi skutečně nejlepšími, a který občas poskočí do semifi nále nebo finále?

„Myslím, že jsme to dávno naznačili. Ve čtyřech sezonách v Hradci jsme nebyli horší než šestí, vždy jsme postoupili do play off . Tuto tradici bych rád dodržoval. Cíle jsou být neustále mezi nejsilnější čtyřkou. Jinak to dělat ani neumím. Pokud před sebou nemám vizi nejvyšší kvality, nejdu do toho. Tým lidí kolem mě by vám neřekl nic jiného.“

Poteče do zvelebování kádru víc a víc peněz?

„Víte, ono to není jenom o penězích a nějakém nesmyslném nakupování hráčů. Snažíme se držet vyrovnaný rozpočet, obvykle se pohybujeme s malou ztrátou. Spoléhám na to, že si v budoucnu budeme schopni přivést do áčka dva, tři hráče z vlastních zdrojů. Daří se to už teď, podívejte například na Hronka, kterého nám vzal Detroit. Mimochodem, jsme spolu v neustálém kontaktu, je vidět, že jeho srdce je pořád v Hradci. Mladí kluci se musí nejprve omlátit v první lize, dostat občas šanci zahrát si extraligu, na tom osobně trvám. A pak věřím, budeme schopni generovat tolik hráčů, že některé i zobchodujeme. Ale to je běh na dlouhou trať, záležitost pěti, šesti let.“

Kam s eventuálním výdělkem?

„Investovat. Do zázemí, vybavení klubu. Hradecká Fortuna aréna je milý, rodinný stadion. Svízel je, že jeho zázemí nebylo budováno na klub takového rozsahu, jakým dnes jsme. Krom áčka máme v jedné organizaci i děti. Když přijedete k našemu stadionu, uvidíte transportní buňky, což jsou šatny pro naše nejmenší. Při letním Mountfield Cupu jsme rádi, že Pardubice k nám přijíždějí už oblečené ze své dvacet kilometrů vzdálené kabiny, protože dvě zbývající šatny náleží ruským klubům. Rádi bychom jednou hráli Mountfield Cup po vzoru Spengler Cupu v šesti, ale nemůžeme. Áčko má v kabině jeden záchod, to taky není ideální.“

Stadion patří městu, co plánuje radnice?

„Chápu, že město má celou řadu investičních aktivit a nemůže říci: Hurá, všechny prostředky ženeme na zimák… Krok za krokem se ve spolupráci s městem snažíme věci zlepšovat. Teď nás nejvíc trápí šatny. Ale rezerv je řada.“

Kde dál?

„Vidím oblasti, v nichž klub musí udělat ještě daleko víc. Jsem spokojen, jak ve čtvrtém roce v Hradci Králové fungujeme, nejsem však plně uspokojen. Hlavně jde o komunikaci s našimi partnery. Klub má obrovskou výhodu ve dvou majitelích, ve společnosti Mountfield a v městu. Ovšem bez prostředků, které nám poskytují naši partneři, bychom nemohli hrát na stávající úrovni. Oslovili jsme partnery přímo ve městě, jsem si však naprosto jistý, že hokej má podporu v celém kraji. A tam jsou ty rezervy. Tam totiž žádný náš obchodní ředitel, natož obchodní zástupce nejen že neuspěl, on tam dokonce ani nezavítal, jak jsem zjistil. A to po čtyřech letech považuju za obrovskou ostudu. Je nepochybné, že v hradeckém kraji působí celá řada firem, kterým, když nabídneme prezentaci prostřednictvím hokeje, budou schopny a chtít nám pomoci. Ale když tam nikdo nedojede a nezajímá se, ty firmy se za námi asi nepoženou.“

Pro všechny extraligové kluby je čím dál klíčovější kvalita mládežnických kategorií, odchovanci se ve všech ohledech vyplatí více. Jak jste na tom vy?

„Děláme ji dobře, nicméně jsme taky v jisté počáteční fázi. Spádovou oblastí byly dlouho Pardubice, nikoli Hradec. Musíme víc a víc spolupracovat s jednotlivými mládežnickými kluby v kraji, rozvíjet vztahy, potkávat se s lidmi, vysvětlovat talentovaným klukům, že když budou úspěšní, mohou se přesunout k nám do hradeckého dorostu, juniorky. Že tu bude vyrůstat silná hráčská generace s potenciálem nastupovat jednou v extralize. Čeho si vážím, moc, našli jsme obrovskou podporu u vedení kraje.“