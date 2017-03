Přežranost hokejistů? Vidím ji u hráčů mimo NHL a KHL, říká šéf Mountfieldu

Je hokejová extraliga plná hráčů, kteří za smluvní mzdu neodvádí adekvátní práci, jak o tom pro deník Sport promluvil nyní už bývalý trenér Mladé Boleslavi František Výborný? Šéf hradeckého Mountfieldu Miroslav Schön si to tak úplně nemyslí. "Nesouhlasím tak docela," říká boss klubu, který se konečně probojoval do semifinále.

"Trenéři se klepou, hráčům je to jedno. Apatie, nezájem..." pravil uznávaný kouč František Výborný na téma, které vzbudilo velkou pozornost.

Co na to hradecký šéf Miroslav Schön, jenž také zaměstnává hokejisty? "Četl jsem to a nesouhlasím tak docela. Stejný pocit jako František mám pouze u hráčů, kteří přicházejí ze zahraničí mimo soutěže NHL a KHL, například z Finska nebo Německa," reaguje.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mountfield HK - Litvínov: Slaví celá aréna! Domácí postoupili do semifinále • VIDEO TV TIPSPORT

"Naprosto objektivně nedosahují kvalit hráčů, vracejících se ze zámoří či Ruska, mají však představu, že budou brát stejné peníze jako oni a odehrají to tady na rutinu. Tam ta přežranost je," podotýká.

Naopak se zápalem mladé generace problém nemá. „U nich to vidím naopak, jdou hrát za plat, který není příliš vysoký. Mně ti kluci přijdou docela fajn, hokej milují, uvědomují si, co potřebuje, a dělají všechno pro to, aby se prosadili," soudí Schön.