Motor jde do boje o extraligu, Rob říká: Šanci postoupit máme

Čtyři roky v první lize a dost! České Budějovice znovu ožívají hokejovým snem, návrat do nejvyšší české soutěže letos nemusí být daleko. Motor ovládl první ligu, suverénně proplul i v play off a na začátku baráže cítí velkou šanci. „Určitě větší, než před dvěma lety,“ zdůrazňuje Luboš Rob. Jednadvacetiletý útočník připomíná dva roky starý neúspěch, se kterým se v klubu tak trochu počítalo. Letos je atmosféra jiná: Postup je hlavní cíl sezony.

Baráž dnes začíná, co se vám honí hlavou? Nervozita, napětí, natěšení?

„Každým dnem jsme byli napjatější a víc se těšili. Musíme si to užít, dát do toho maximum. A splnit náš poslední cíl.“

Tím je v případě Českých Budějovic postup. Vy jste zažil s Motorem neúspěšnou baráž před dvěma lety. Tehdy to nebylo takové zklamání, vedení klubu dopředu avizovalo, že na extraligu není připravené. Jenže teď je to úplně jinak, že?

„Rozdíl je to obrovský. Tehdy to nikdo nečekal, baráž žádný cíl nebyl. Dostali jsme se do ní s užším kádrem, celou sezonu jsme hráli na tři lajny a na konci už to bylo znát. Neměli jsme takovou kvalitu. Letos byl od začátku cíl jasný: musíme se dostat do baráže a zkusit postoupit. Kádr máme širší, celý rok hrajeme na čtyři pětky. Je taky o hodně kvalitnější. S tím do toho jdeme.“

Cítíte, že máte reálnou šanci do extraligy postoupit?

„Určitě větší než před dvěma lety. Uvidíme, co nám ukážou první dva zápasy, první dvě konfrontace s extraligou. Všichni tady postoupit chceme.“

Co říkáte na sílu extraligových soupeřů? Čekají vás Karlovy Vary a Pardubice.

"Bylo to víceméně známo už po Vánocích. Vary hrály v play out výborně, Pardubice moc ne. Ale teď se na to dá zapomenout, je to nová soutěž a všechny zápasy budou těžký. Uvidíme.“

Martin Vyrůbalík z Olomouce minulý týden o Pardubicích prohlásil, že neví, co chtějí se svými výkony v baráži dělat. Zaznamenali jste to?

„Já to četl. Ale ono je těžké to takhle říct. Olomouc už o nic nehrála, play out je taky na hlavu obtížná soutěž, připravit se mentálně na zápas, ve kterém o nic nejde. Ale výsledek mě překvapil, samozřejmě.“

Necítíte v tom ale před Pardubicemi, mimo jiné dnešním soupeřem, výhodu? Jen si vezměte, jak těžké pro ně bude se po těch porážkách nastartovat a zase začít vyhrávat…

„No je pravda, že prohráli hodně zápasu za sebou. Tak snad je v úterý překvapíme, urveme tam body. Strašně se na to těšíme. Před dvěma lety jsme hráli extraligu v Edenu a v Olomouci, teď si to zkusíme na nějakém hezkém velkém stadionu. Je to velká změna než hrát proti Kadani nebo Mostu. Je to hala pro deset tisíc lidí, bude plno. Myslím, že přijede i dost lidí z Budějovic. Už teď je pro nás úspěch, kam jsme se dostali. Necháme tam všechno.“

Jestli chcete postoupit do extraligy, musíte jí někomu vzít. Kudy vidíte cestu, přes Pardubice nebo Vary?

„Asi bych nechtěl říkat jednoho, nebo druhého. Čtyřikrát s nimi prohrajeme a budu za blbce. Bude to těžké. Oba jsou to extraligové kluby, na Pardubicích asi leží deka, ale pořád mají kvalitní mužstvo. Hrajeme s nimi první dva zápasy. V nich uvidíme, kdo nám bude vyhovovat víc (usměje se).“

Jak baráž prožívá váš otec, bývalý dlouholetý hráč Českých Budějovic?

„Ten je rád, má radost, že se nám daří. Ale abych ho napodobil, musel bych ještě postoupit. On postoupil do extraligy dvakrát.“

Není teď z toho nervóznější než vy?

„To ani ne. Ale přeje nám to a furt mi říká, ať si to užijeme. Bylo by super, kdyby se nám postup povedl. Podívejte na ty lidi tady, kolik jich na nás chodí. Jaká je ve městě euforie, jak za námi stojí.“