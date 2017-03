Sedm lákadel série Hradec - Kometa: Bednář vs. Kvapil. Kdo rozzuří rivala?

Bednář proti Kvapilovi. I takové bude semifinále mezi Hradcem a Kometou • FOTO: Koláž iSport.cz Písmena HK v názvu hradeckého Mountfieldu značí Hradec Králové, můžou však být i šifrou pro nadcházející semifinále Generali play off. Hradec-Kometa, to je dvojice, kterou pojí víc než jen dnes začínající série. Slovenští brankáři, nestárnoucí lídři, vyvážené kádry plné zkušeností i talentu a hlavně velký hlad po úspěchu na obou stranách vzbuzuje dojem, jako kdyby se o postup do finále utkaly dva odlitky jednoho originálu. Mountfield proti Kometě, to je první ze dvou semifinálových sérií letošního extraligového play off. Představuje velký tahák a zároveň rébus, který může dopadnout jakkoliv.

Dvě slovenské jedničky, dva jiné styly

Rybár x Čiliak Patrik Rybár

Litvínov už ho zkusil rozhodit, že právě on je tou největší hradeckou slabinou... Neklaplo to. Rybár je prvním gólmanem v hradecké historii, který klub protáhl přes čtvrtfinále. Ano, je třeba statičtější než většina jiných brankářů v extralize. Na druhou stranu umí tahle slovenská hora klidu stát vždycky tam, kde je třeba. Tam, kudy letí puk, najdete jeho hrudník, beton, vyrážečku... Navíc na nejkrásnější zákrok se možná hraje v základní části. Teď jde o výhry. A ty on sbírat umí. Marek Čiliak

Mrštný „gymnasta“ Čiliak je specialistou na exkluzívní zákroky do všech typů televizních znělek. Prokazuje i psychickou odolnost, dvakrát se už v play off nepoložil po dvou slepených gólech v první pětiminutovce. Hledači souvislostí si můžou všimnout, že ve finálové sezoně Komety 2013/14 začal výtečně chytat na konci ledna a ve finále už byl slabší. Letos se mu výrazně daří od konce února, kdy patří k extraligové špičce. Formu by tedy měl mít načasovanou tak akorát.

Mistři s ostřelovací puškou na zádech

Jarůšek x Haščák Richard Jarůšek

Za gólem se žene jako ohař za trefeným bažantem. Nemá žádnou mordu od modré jako třeba pardubický Petr Sýkora, ani si neřeknete, že ho zdobí tak brilantní technika, aby umotal na pětníku celou pětku soupeře i s gólmanem. Tak v čem je tak výjimečný? Buldočí vůle, jakou chce vidět puk třepetající se v síti. Všechno hrne silou na bránu, nejjednodušší řešení je často to nejlepší. V play off navíc začal hrát i trochu jinak, víc se obětuje pro tým. To je další aspekt hry statného vousáče. Marcel Haščák

Taky nahraje, pohraje si s pukem, ne že ne. Ale pokud je v šanci, bez velkého rozmýšlení zakončuje. Umí se prosadit střelou i tečí, o přesnou přihrávku si řekne pohybem do volného místa. Jako pravák se může hodit i do závěrečného rozstřelu. Apetit ze slušné základní části (11+13) si přenesl i do vyřazovací části, kde ve čtvrtfinále třemi góly do sítě Sparty nastartoval svoje střelecky nejlepší play off v životě. Dosud jsou jeho maximem čtyři trefy.

Přeborníci v rozzuření soupeře

Köhler x Čermák Bedřich Köhler

Hradec má takových chlapíků dost, klidně by je mohl vyvážet. Naštve vás Picardův pološílený úsměv, Jarůškovo dohrání, zloba mrňouse Čápa, jak s vámi chce za každé okolnosti třísknout o mantinel... Ale největším mistrem v oboru je asi Bedřich Köhler, chlapisko původem z Ostravy, který vždycky uměl nasázet klíny do hlavy. Už tolik nemluví, ale to neznamená, že by slevil ze svojí tvrdé hry, která bolí fyzicky, ale i psychicky, když vám dá gól, nebo chytí na svoje tělo gólovou ránu. Leoš Čermák

Při zranění Jana Káni připadá právě kapitánovi Komety jasná role toho, kdo jde soupeři pod kůži. V soubojích má stabilitu, klidně se chvilku nechá osekávat a po přerušení hry se nezdráhá plynule pokračovat do strkanice. Tím, jak všude nastavuje tělo do těsného kontaktu, emoce kolem sebe přiživuje. Sám si většinou udrží nadhled a z nervozity kolem sebe těží. Vytočit umí i diváky na soupeřových stadionech diskusemi s rozhodčími.

Mistr zásobovač

Bednář x Kvapil Jaroslav Bednář

Jak hradecký Jágr stárne, pomalu se mění i jeho úloha v týmu. Velké střelecké výkony? Ne, že by jich nebyl schopen, ale spíš poslední dobou vyniká jako tvůrce hry, ten, kdo nahraje přes dvě hokejky přímo na čepel. Přesilovka bez něj? To samé jak strom bez listí. Chudá, tak nějak smutná a obyčejná. Čtyřicetiletý Bednář je pořád hráč, kvůli němuž se vyplatí jít do fronty pro lístek. Nezklame, vždycky něco předvede. Mistr nahrávek, kapitán a lídr. Zase bude vidět! Marek Kvapil

Nejlepší nahrávač týmu v základní části (25 asistencí) ještě v play off neskóroval, v zásobování spoluhráčů klíčovými pasy však pokračuje. Nahrál na čtyři góly, vesměs šlo o brilantní kousky. Před jedním z pasů se „vyháčkoval“ z rohu útočného pásma, jindy našel střelce na kousku volného ledu před brankovištěm. Důležité je, že si už pro svoji nahrávku dokáže najít odpovídající prostor, pak jde puk o to přesněji a nebezpečněji.

Mozky na lavičce

Sýkora + Hynek x trenérský štáb Komety Sýkora + Hynek

Václav Sýkora vyhrál dva tituly jako hlavní trenér se Spartou a Pardubicemi, Pavel Hynek se jednou radoval jako hlavní kouč Pardubic, dvakrát ve Spartě coby asistent, jednou právě se Sýkorou. Víc není potřeba dodávat. Tenhle pár moc dobře ví, jak moc bolí, ale i chutná ta cesta než zvednete nad hlavu pohár. Do týmu se počítá ještě věčně zamračený a přemýšlivý Tomáš Martinec, plus expert na video Michal Tvrdík. Lavička je v Hradci našlapaná neskutečně.



Brněnský štáb

Pod zastřešením majitele a kouče Libora Zábranského se na lavičce kloubí klid a pozitivní přístup Petra Hakena s emotivní náturou hecíře Kamila Pokorného, který bude vedený jako první trenér. Výsledky mají. Těžko říct, co všechno třeba Haken v dlouhé osobní debatě řekl Vojtěchu Němcovi, ale výsledkem je velké vzkříšení technického šikuly. Zábranský dál střídá role dozoru z tribuny a trenéra na ledě, v přípravě ještě výrazně pomáhá Martin Pešout. Ten při zápasech chodí na tribunu.

Velká bitva hlasivek a nápadů

nejlepší v republice x nejlepší v republice Mountfield HK

Pyžamová party, chytlavá chorea, fandění při derby z pardubického kotle... Hradečtí kotelníci umí při zápasech velké kousky. Jejich arzenál nápadů působí jak bezedná studna. Vždycky se něco najde. Navíc když natřískaný kotel spustí svůj kravál, který řídí maník s megafonem přezdívaný Birkow, jenž z hokeje prakticky nic nevidí, jen řídí hlasitou bandu před sebou, je to pořádný bengál. Že jsou příznivci Komety nejlepší v republice? Tahle parta to vezme jako hodně velkou výzvu. Kometa Brno

Jako kdyby nebylo nažhavení fanoušků v Brně už tak na vysoké úrovni, zvedl jejich tlak do pořádné výšky i hradecký tah s téměř 3x dražšími vstupenkami do jejich sektoru na venkovní duely. Dá se čekat, že to soupeři budou chtít svými hlasivkami i choreografií pořádně „spočítat“ už dnes a zítra na jeho stadionu, doma pak zase vytvoří hromovou kulisu. Ne náhodou stojí na zdi brněnské DRFG Areny nad vstupem pro hosty slogan Vítejte v pekle.