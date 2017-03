Pardubický navrátilec Čáslava: Nemůžeme být z baráže pos...

Vrátil se do akce, když byla potřeba. Nepomohlo to. Petr Čáslava nastoupil za Pardubice poprvé od chvíle, kdy ho sestřelil chomutovský Brett Flemming, ale jeho Dynamo padlo v baráži 1:2 s Českými Budějovicemi. „Nálada nic moc. Nejsme z toho nadšený, to dá rozum. Ale nic. Do konce je ještě jedenáct zápasů, je to jenom na nás, jestli ukážeme charakter,“ komentoval utkání.

A jestli Východočeši charakter neukážou? „Tak víme, jak to dopadne,“ dodal jejich lídr. V baráži jde o přežití. To, že by případné další nezdary znamenaly pád o do první ligy, radši ani nevyslovil.

Vašemu týmu se asi nedá vytknout, že by chyběl proti Motoru zápal. Spíš nervozitou byly trochu svázané ruce, nemyslíte?

„Musíme si vyndat hlavy z prdele a ne být z těchto věcí posraní. Nevím, jestli byl někdo podělaný, nebo nebyl. Bojovali jsme, oni taky a vyhráli o gól. Musíme si z toho vzít ponaučení a hrát tak, jak ve třetí třetině do gólů, než jsme srovnali.“

Před zápasem jste mluvili o tom, jak všechno začíná od nuly, že všechno je minulost. Nebyly to spíš jen falešné naděje?

„Od nuly se začalo, žádné falešné naděje to nebyly.“

Ale asi nejde z hlavy vyhnat to trápení, kterým jste si prošli v sezoně. Je to ve vás, s tím zápasíte dál, ne?

„Samozřejmě nejde zapomenout. Ale jsme profesionálové, každý se musí připravit, jak nejlépe dovede. Tohle je baráž, musí se hrát charakterem a srdcem, ne si myslet, že je přehrajeme nějakou hokejovostí.“

Proto jste během druhé třetiny na lavičce tak vypěnil?

„Ale ne. (usměje se) Já je tam spíš povzbuzoval.“

A o tom to bude i teď v kabině, povzbudit se?

„Ano, o řvaní to nebude. Povídali jsme si celou sezonu, pouštěli videa... Každý musí ukázat srdce, je to v každém z nás. Nemůže nikdo čekat, že tenhle tým bude pro vás pořád něco dělat, ale všichni musíme začít konečně dělat něco pro tým. Bojovat, bojovat, bojovat. Nic jinýho nám nezbývá. A říkat si, jestli musíme? Ježišmarjá, jestli o tomhle někdo přemýšlí, nemusí sem ani chodit.“

Jak se vám vlastně hrálo poprvé od zranění s Chomutovem?

„Bylo to po měsíci a půl, čekal jsem, že to bude trošku lepší. První zápasy jsou vždycky těžší.“

Mluvíte hodně nosem. Jste stoprocentně fit?

„Dýchal jsem většinou pusou, i když jsem nemluvil. Jinak to šlo. Pět dní trénuju naplno, v pondělí jsem se rozhodl, že do toho jdu. Viděl jsem, že všechno drží, nebylo na co čekat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:43. Tomášek Hosté: 31:18. Chovan, 59:12. Rob Sestavy Domácí: Martin Růžička (J. Hübl) – Schaus, Čáslava, Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Zajíc, Ščotka – P. Sýkora, Nahodil, Rolinek – J. Sýkora, Tomášek, Hubáček – Zadina, Špirko, M. Kaut – Bárta, T. Kaut, Starý – Beran. Hosté: Kváča (Gába) – F. Novák, Fillman, Pýcha, Pavlin, Mucha, Vráblík, Žovinec – Čermák, Pajič, Chovan – Hřebejk, Rob, Dostálek – Šulek, Fronk, Vak – Babka, Škoda, Vlček.

