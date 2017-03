VIDEO: Hradec - Kometa 0:2. Rozhodl Nečas, do prázdné pečetil Kvapil

Do semifinále Generali play off Tipsport extraligy vstoupili lépe hokejisté brněnské Komety, kteří v prvním duelu vyhráli na ledě Mountfieldu HK 2:0. O triumfu hostů rozhodl ve 43. minutě Martin Nečas, v závěru pak do prázdné branky pečetil výhru Marek Kvapil.