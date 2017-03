Změny ve Spartě! Končí asistenti, Kalous zůstává. Na lavičku jde Nedvěd

Hokejová Sparta po krachu ve čtvrtfinále play off mění složení realizačního týmu. U extraligového týmu končí dosavadní asistenti Zdeněk Moták a Jiří Veber, nově ho povedou ve dvojici dosavadní hlavní trenér Jiří Kalous a Jaroslav Nedvěd.

Dvaapadesátiletý Kalous už nebude dále zastávat post sportovního manažera, nového klub hledá. Změny jsou důsledkem nepovedeného vystoupení Pražanů v letošním play off, kde jakožto úřadující finalista extraligy a finalista Ligy mistrů ztroskotali již ve čtvrtfinále na Kometě Brno, s níž prohráli hladce 0:4 na zápasy.

"Přiznám se, že stejně tak jako fanoušci a partneři klubu, se i já cítím být zrazen výkonem týmu ve čtvrtfinále play off, kde mužstvo během šesti dnů hodilo do koše svoji devítiměsíční tvrdou práci v základní části i Champions Hockey League," uvedl na klubovém webu předseda představenstva Petr Bříza.

"Zároveň znehodnotilo práci představenstva a celého managementu klubu a stejně tak zklamalo své fanoušky a partnery Sparty. Bylo to fatální selhání mužstva od našich lídrů až po posledního hráče na soupisce," dodal Bříza.

Bývalý dlouholetý zadák Sparty Nedvěd ukončil aktivní kariéru v sezoně 2012/13, kdy působil v Berouně. Následně přešel k mládežnickému výběru Sparty do 18 let na pozici asistenta, posléze působil už jako hlavní kouč u šestnáctky Sparty. V této sezoně dovedl mladší dorost Sparty k úspěšné obhajobě titulu mistrů republiky.

Sedmačtyřicetiletý extraligový šampion z let 2000 a 2002 právě se Spartou vede od této sezony jako hlavní trenér také reprezentaci do 16 let. S Kalousem má vytvořit rovnocennou trenérskou dvojici. Moták působil na pozici asistenta ve Spartě od sezony 2013/14, Veber zastával tuto pozici od loňského léta.

Po odvolání Kalouse z funkce sportovního manažera dočasně přebírá tuto pozici klubové představenstvo. Přes papírově silný kádr lze očekávat i hráčské změny. O těch ale klub zatím mlčí a bude o nich informovat podle aktuálního vývoje.